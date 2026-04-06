Trueno sorprende con un adelanto que samplea a Los Wachiturros y anticipa "TURR4ZO"

Trueno volvió a revolucionar las redes sociales con un enigmático adelanto que anticipa su próximo proyecto. A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó un video acompañado por la frase "TURR4ZO 24/4", desatando una ola de especulaciones sobre su nueva etapa musical.

El clip no pasó desapercibido: uno de los detalles que más llamó la atención fue la inclusión de un sample de "Tirate un paso", el icónico tema de Los Wachiturros que marcó una época en 2011. Sin embargo, lejos de replicar su energía original, el fragmento aparece intervenido con un piano lento y melódico, generando un contraste que aporta una atmósfera más introspectiva.

El adelanto de Trueno incluye un sample de Los Wachiturros

Esta fusión entre lo rítmico y lo emocional alimentó rápidamente las teorías de los seguidores, quienes interpretan que Trueno podría estar explorando sonidos vinculados a la cumbia o el "turreo", pero desde una mirada renovada y personal.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales sobre si se trata de un single o de un proyecto más amplio, todo indica que el próximo 24 de abril será la fecha clave para conocer más detalles. El lanzamiento podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del artista, reconocido por su capacidad de moverse con soltura entre el hip hop clásico y los ritmos populares argentinos.

La expectativa crece especialmente tras su último álbum, El Último Baile, editado en mayo de 2024, que consolidó su identidad dentro de la escena urbana. Ahora, con "TURR4ZO", Trueno parece dispuesto a volver a sorprender, ampliando su universo sonoro y reafirmando su versatilidad artística.