Bizarrap, Trueno, Duki y más: algunas de las producciones que dirigió Lucas Vignale

La muerte de Lucas Vignale en el trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro generó una profunda conmoción en la industria musical y audiovisual. A los 28 años, el director argentino había logrado convertirse en una de las figuras creativas más influyentes detrás de cámara, participando en algunos de los videoclips que marcaron el crecimiento de la música urbana en Latinoamérica.

Su nombre quizás no era tan conocido para el gran público como el de los artistas con los que trabajaba, pero su mirada estética, su sensibilidad narrativa y su capacidad para construir universos visuales lo transformaron en una pieza clave dentro de la escena.

A lo largo de su carrera colaboró con figuras como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki, WOS, Milo J y J Balvin, dejando una marca propia en cada producción.

Entre sus trabajos más destacados aparece "Mamichula", el éxito de Trueno y Nicki Nicole lanzado en 2020, una de las canciones que impulsó la explosión internacional de ambos artistas. También participó en "YaMeFui", junto a Bizarrap, Duki y Nicki Nicole, otro de los grandes éxitos de la música urbana argentina.

Su creatividad también quedó reflejada en videoclips como "Top 5" de Duki, "No Voy A Llorar" de Nicki Nicole, "Solo Por Vos" de Trueno y "No Soy Eterno", la colaboración entre Bizarrap y Milo J que se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados de 2023.

En 2022 dirigió junto a El Dorado el videoclip de "Un Paso", la colaboración entre Trueno y J Balvin, una pieza audiovisual que destacó por su propuesta artística y su narrativa visual.

Además, fue responsable de la dirección de proyectos como "Tierra Zanta", junto a Trueno y Víctor Heredia, y de trabajos más recientes como "Ilusión Supersport", perteneciente al EP homónimo de WOS lanzado en 2025.

El Gardel que reconoció su talento

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2022, cuando fue galardonado con el Premio Gardel a Mejor Videoclip Corto por "Dance Crip" de Trueno.

El reconocimiento confirmó lo que muchos artistas y colegas ya sabían: Lucas Vignale era una de las grandes promesas del audiovisual argentino.

Un legado que seguirá vivo en cada imagen

Más allá de los premios y reconocimientos, Lucas Vignale deja una obra que forma parte de la historia reciente de la música argentina. Sus videoclips acompañaron canciones que marcaron a toda una generación y ayudaron a construir la identidad visual de artistas que hoy llenan estadios alrededor del mundo.

Aunque su partida causó un enorme dolor, su legado continuará vivo en cada plano, cada historia y cada videoclip que ayudó a crear. Porque detrás de muchos de los éxitos más importantes de los últimos años, también estaba su mirada.