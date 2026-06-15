La música argentina rompe fronteras y alcanza cifras récord en el mundo

La música argentina atraviesa uno de sus momentos más destacados a nivel internacional. Así lo demuestra la nueva edición de Loud & Clear 2026, el informe anual de Spotify que analiza el impacto económico del streaming y la evolución de la industria musical.

Los datos reflejan una tendencia contundente: durante 2025, dos tercios de las ganancias generadas por artistas argentinos provinieron de oyentes fuera del país, consolidando a Argentina como uno de los principales exportadores de talento musical de América Latina.

Desde el tango y el folclore hasta el rock, la cumbia y los sonidos urbanos que dominan las listas actuales, los artistas nacionales continúan ampliando su alcance y conquistando nuevas audiencias en todo el mundo.

Los artistas argentinos generaron más de $110 mil millones en Spotify

Uno de los datos más impactantes del informe tiene que ver con el crecimiento económico de la industria.

Durante 2025, los artistas argentinos generaron más de 110 mil millones de pesos a través de Spotify, una cifra que representa un incremento del 55% interanual respecto al año anterior.

Este crecimiento confirma una tendencia sostenida que muestra cómo la música argentina continúa ampliando sus oportunidades comerciales gracias al alcance global de las plataformas digitales.

Cada vez más artistas logran monetizar su trabajo y construir carreras sostenibles apoyadas en audiencias que ya no se limitan únicamente al mercado local.

El protagonismo de los artistas independientes

Otro de los aspectos destacados de la edición 2026 de Loud & Clear es el peso que tienen los proyectos independientes dentro de la industria.

Según el informe, casi dos tercios de las ganancias totales fueron generadas por artistas y sellos independientes, una cifra que refleja la democratización del acceso a la música y las nuevas posibilidades que ofrece el streaming.

El fenómeno demuestra que ya no es indispensable pertenecer a una gran compañía discográfica para alcanzar audiencias masivas o generar ingresos significativos.

La representación femenina continúa creciendo

La diversidad también ocupa un lugar central en los resultados presentados por Spotify.

A través de iniciativas globales como EQUAL, la plataforma impulsa la visibilidad de mujeres artistas en distintos mercados alrededor del mundo.

Actualmente, el programa acompaña a más de 1.400 artistas a nivel global y sus efectos comienzan a verse reflejados en la industria local.

Argentina se posiciona entre los países con mayor representación femenina dentro del negocio musical. De acuerdo con el informe, más del 40% de los artistas que superaron el millón de dólares en ingresos durante 2024 fueron mujeres o bandas mixtas.

El dato confirma una transformación que viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

Spotify cumple 20 años y destaca el impacto del streaming

El 2026 también marca una fecha especial para Spotify, que celebra su 20° aniversario.

La plataforma aprovechó la publicación de Loud & Clear para recordar cómo era la industria musical dos décadas atrás, en un contexto marcado por la piratería, la caída de ingresos y las limitadas oportunidades para que los artistas desarrollaran una carrera profesional.

Según la compañía, el streaming modificó ese escenario al generar nuevas fuentes de ingresos y facilitar el acceso de los músicos a mercados internacionales.

Un modelo que amplía oportunidades para toda la industria

Los números globales refuerzan esa transformación.

Spotify informó que durante 2025 más de 13.800 artistas generaron al menos 100.000 dólares dentro de la plataforma.

Además, los pagos históricos realizados por la compañía ya superan los 70 mil millones de dólares, una cifra que evidencia el peso económico que alcanzó el streaming en las últimas dos décadas.

Estas cifras muestran cómo las plataformas digitales se convirtieron en herramientas clave para impulsar carreras musicales de largo plazo y generar nuevas oportunidades para creadores de distintos géneros y mercados.

Argentina fortalece su lugar en la escena global

Los datos de Loud & Clear 2026 muestran que la música argentina atraviesa una etapa de expansión sin precedentes. El crecimiento de los ingresos, la consolidación de los artistas independientes, la mayor representación femenina y el alcance internacional de las producciones nacionales configuran un escenario cada vez más favorable para el sector.

Con millones de reproducciones en todo el mundo y una audiencia global en constante crecimiento, los artistas argentinos continúan demostrando que el talento local tiene cada vez más espacio y relevancia en la industria musical internacional. Los números revelados por Spotify no solo reflejan un gran presente, sino también un futuro prometedor para una escena que sigue ganando protagonismo más allá de las fronteras del país.



