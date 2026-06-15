La conmovedora despedida de Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno a Lucas Vignale tras la tragedia en Brasil

La muerte de Lucas Vignale conmocionó al mundo artístico argentino. El cineasta y productor audiovisual falleció este domingo a los 28 años en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, una tragedia que también le costó la vida al youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, al cantante estadounidense Oliver Tree y a otras víctimas.

La noticia generó una profunda tristeza entre músicos, realizadores y figuras de la industria audiovisual que compartieron proyectos con Vignale a lo largo de su carrera. Entre ellos, Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole, quienes utilizaron sus redes sociales para despedir a quien consideraban un amigo y un artista excepcional.

El emotivo mensaje de Bizarrap: "Tu arte será imborrable"

Uno de los primeros en reaccionar fue Bizarrap, quien publicó una fotografía junto a Lucas Vignale en sus historias de Instagram.

En la imagen se los veía compartiendo un momento distendido en medio de un paisaje montañoso, una postal que reflejaba la cercanía entre ambos más allá de lo profesional.

El productor acompañó la foto con un sentido mensaje:

"Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo @lucasvignale, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables".

Las palabras de Bizarrap dejaron en evidencia el fuerte vínculo de amistad que habían construido durante los años de trabajo compartido.

La despedida de Bizarrap

Trueno eligió el silencio y una imagen cargada de significado

Por su parte, Trueno optó por una despedida breve pero profundamente emotiva.

El artista publicó una fotografía en blanco y negro tomada durante una jornada de filmación. En ella se observa a Vignale junto a su equipo, concentrado frente al monitor de cámara mientras supervisaba el trabajo.

El mensaje fue tan simple como contundente:

"Descansá, Luquitas".

La publicación estuvo acompañada únicamente por un corazón blanco, un gesto que conmovió a sus seguidores y colegas.

La despedida de Trueno

Nicki Nicole recordó el arte que compartieron

Otra de las artistas que manifestó públicamente su dolor fue Nicki Nicole, quien dedicó varias historias de Instagram para homenajear al realizador.

En una de ellas compartió una escena del videoclip "No voy a llorar", dirigido por Vignale, junto a unas palabras cargadas de emoción:

"Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo, @lucasvignale. QEPD".

La cantante acompañó el mensaje con una paloma blanca y un corazón rojo.

Además, reposteó publicaciones relacionadas con el accidente y compartió una fotografía del director señalando un arcoíris en el cielo, una imagen que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y que muchos interpretaron como un símbolo de despedida.

La despedida de Nicki Nicole

De los videoclips al reconocimiento internacional

Oriundo de Buenos Aires, Lucas Vignale construyó una carrera destacada dentro de la industria audiovisual argentina.

Autodidacta y apasionado por el cine, comenzó trabajando en videoclips musicales hasta convertirse en uno de los realizadores más respetados de la escena urbana.

A lo largo de los años colaboró con artistas de enorme repercusión como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos, entre otros, aportando una mirada estética que lo distinguió dentro del género.

Sin embargo, su gran sueño era consolidarse como cineasta.

El largometraje que lo proyectó al mundo

Junto al actor Lorenzo Ferro, Vignale escribió y dirigió "El tren fluvial", su primer largometraje.

La película fue reconocida en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026, donde recibió elogios de la crítica especializada. Posteriormente también se presentó en Nueva York y en el BAFICI, consolidando el crecimiento de su carrera cinematográfica.

El estreno comercial en Argentina estaba previsto para octubre y representaba uno de los proyectos más importantes de su trayectoria.

El último proyecto junto a Gaspi

Antes de la tragedia, Vignale trabajaba junto a Gaspi en "Gaspi visita tu hogar", una miniserie de cuatro episodios producida por Blender que combinaba elementos de realidad y ficción.

Tan solo cuatro días antes del accidente, el director había participado de una entrevista en el canal de streaming donde habló sobre el proceso creativo del proyecto y adelantó que analizaban la posibilidad de realizar una película juntos.

Dos de los cuatro episodios todavía no habían sido emitidos.

El homenaje de Blender y sus compañeros

Desde Blender también expresaron públicamente su dolor por la pérdida del realizador.

La plataforma publicó un mensaje en redes sociales que resumió el sentimiento de quienes compartieron trabajo y amistad con él:

"No eras solo un director, eras un compañero y un amigo. Vas a vivir por siempre en nuestro arte".

Por su parte, Iván Liska, cofundador del canal, destacó el talento y la pasión de los fallecidos y sintetizó el impacto de la tragedia con una frase que resonó en toda la comunidad artística:

"Gente joven, valiente e increíblemente talentosa. La pérdida es enorme".

Cómo ocurrió la tragedia en Río de Janeiro

El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana, hora local, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Según informaron las autoridades brasileñas, el choque entre dos helicópteros dejó seis víctimas fatales. Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial y el impacto provocó un incendio que destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos.

Entre los fallecidos también se encontraban el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota, y el piloto Charles Marsillac.

Un talento que dejó huella en toda una generación

Aunque tenía apenas 28 años, Lucas Vignale había logrado construir una carrera admirada tanto en la música como en el cine. Su creatividad, sensibilidad artística y capacidad para transformar ideas en imágenes lo convirtieron en una figura muy querida dentro de la industria.

Las despedidas de Bizarrap, Nicki Nicole, Trueno y numerosos colegas reflejan el impacto que tuvo su trabajo y el vacío que deja su partida. Su legado seguirá vivo en los videoclips, cortometrajes, películas y proyectos que ayudó a construir, así como en el recuerdo de quienes compartieron con él su pasión por el arte.



