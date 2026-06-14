Quién era Oliver Tree, el fenómeno viral que redefinió el pop alternativo y murió en un accidente aéreo junto a Gaspi

Oliver Tree había alcanzado notoriedad internacional con canciones como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Ambos mantenían una amistad y habían compartido contenidos en redes sociales durante los últimos meses.

Nacido en Santa Cruz, California, el intérprete y productor se consolidó en la última década como uno de los artistas más inclasificables y creativos de su generación, fusionando elementos del pop, el indie rock, el hip hop y la música electrónica.

Su ascenso a la fama estuvo marcado por una destreza única para capitalizar la era digital.

A través de plataformas como TikTok e Instagram, sus canciones se transformaron en fenómenos globales, acompañadas por videoclips conceptuales y un icónico corte de pelo tipo tazón que formaba parte de su sello de identidad.

Éxitos masivos y versatilidad musical

El punto de inflexión en su carrera internacional llegó con el lanzamiento de "Life Goes On", una composición que acumuló miles de millones de reproducciones y se posicionó en las listas de popularidad de múltiples países.

Su capacidad para reinventarse quedó demostrada con "Miss You", una colaboración de alto impacto en las pistas de baile junto al productor Robin Schulz, y la vigencia de piezas fundacionales de su repertorio como "Alien Boy".

Más allá de su faceta musical, se destacó como director de sus propios videos musicales, guionista y humorista, construyendo un personaje satírico que desafiaba de manera constante las normas convencionales de la industria del entretenimiento y el estrellato pop.

Conexión con sus pares y el público

El músico californiano se caracterizó por su intensa actividad colaborativa, tejiendo vínculos profesionales y afectivos con creadores de contenido, realizadores audiovisuales y músicos de diversos géneros a nivel global.

Sus alianzas estratégicas en redes sociales no solo expandieron el alcance de su propuesta estética, sino que también cimentaron una comunidad de seguidores leales que celebraron su enfoque vanguardista del arte pop.