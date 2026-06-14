María Becerra reveló que perdió cuatro embarazos y realizó una desgarradora confesión: "No puedo tener bebés de manera natural..."

Mientras disfruta de un gran presente profesional tras anunciar su esperado "Quimera Tour", María Becerra también enfrenta una realidad muy distinta puertas adentro. A un año de haber estado al borde de la muerte por una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico, la cantante reveló contó que los médicos le informaron que no puede "tener bebés de manera natural".

La confesión llegó durante un podcast grabado en Miami. Allí, la artista, quien ahora es representada por Martín Baclini, decidió hablar por primera vez de una situación que mantuvo en la intimidad durante años. Según relató, entre 2023 y 2025 atravesó cuatro pérdidas gestacionales y vivió momentos que pusieron en riesgo su salud.

Todo comenzó cuando la novia de J Rei quedó embarazada sin saber que la gestación se desarrollaba fuera del útero. "Quedé embarazada, pero no en el útero, sino en otro lugar del cuerpo. Es un embarazo malo, el bebé no puede crecer ni nacer ahí. Está mal ubicado y nunca se puede llevar a cabo porque explota", explicó María.

Con el correr de los días, el cuadro se agravó de manera inesperada. "Se me reventó una trompa y tuve una hemorragia. Mucha sangre adentro del cuerpo", recordó. Aquella experiencia fue el inicio de una larga búsqueda junto a J Rei, marcada por nuevas dificultades y profundos golpes emocionales.

En abril de 2025, María Becerra estuvo internada.

Durante los años siguientes llegaron otros tres embarazos. Ninguno prosperó. Dos terminaron en abortos espontáneos. "No quise que pasara, simplemente pasó", señaló Becerra al referirse a esas pérdidas que atravesó mientras intentaba cumplir su deseo de convertirse en madre.

Sin embargo, el episodio más crítico fue el último. "El último fue el que casi me mata", aseguró. Según contó, perdió el conocimiento, sufrió convulsiones y su entorno recibió un panorama desalentador por parte de los especialistas. "Vamos a hacer lo posible, pero es posible que ella no sobreviva. Tal vez cuando salgamos, ya no esté", fue la advertencia que escuchó su familia.

Maria Becerra está en pareja con J Rei. (Foto: Instagram/ @mariabecerra).

Después de atravesar esa situación límite llegó una respuesta definitiva. "No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida", reveló. Aun así, la cantante dejó en claro que no abandonó la idea de formar una familia y destacó los avances médicos existentes. "Pero estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio", expresó.

Sobre el final de la charla, María Becerra explicó por qué decidió compartir una historia tan personal. "Es importante dar información porque muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo no conocía los síntomas. Pensaba que era un embarazo normal porque nunca había estado embarazada", sostuvo. A sus 24 años, eligió abrir una puerta que hasta ahora había mantenido cerrada para ayudar a otras personas que atraviesan experiencias similares.