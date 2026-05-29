Martín Baclini sería el nuevo manager de María Becerra: "Le maneja el dinero y los negocios..."

Tras el escándalo con su exrepresentante, José Mauricio Levy, por el registro legal del apodo "La nena de Argentina", María Becerra habría elegido a un sorpresivo nombre para que ocupase ese rol. Se trataría de Martín Baclini, el empresario rosarino y expareja importante de Cinthia Fernández luego de su separación de Matías Defederico.

La información provino del programa de streaming "El ejército de la mañana" (Bondi Live). Allí Pepe Ochoa reveló que Baclini es el nuevo representante de Becerra, dejando sin palabras a sus compañeros Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy.

Martín Baclini sería el nuevo manager de María Becerra.

"Hace un año, Martín Baclini la llamó a María Becerra para manejarla. Le dijo: 'Yo creo que puedo potenciar tu negocio' a raíz de lo que sucedió con el exmanager", precisó Ochoa cómo fue el primer contacto entre el empresario y la artista.

Y prosiguió: "Está trabajando codo a codo con ella. Natanael (Real) es su manager artístico, y Martín Baclini es la persona que maneja todo el dinero y todos los negocios de María Becerra".

Luego de la reacción de sorpresa, Bongiorno y Riva Roy dieron el visto bueno sobre el ex de Cinthia Fernández. Ambos coincidieron en que Baclini es un "buen empresario" y "cholulo", en referencia al buen trato con famosos y periodistas, por lo que parece lógica la decisión de María Becerra de confiar en él para que conformase su equipo de trabajo.