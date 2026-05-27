Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

La espera terminó y la respuesta fue contundente: Stray Kids, la boyband surcoreana que revolucionó la escena del K-pop global, agotó todas las entradas para su primer show en Argentina en tiempo récord. El grupo, conocido por su potencia y una conexión inigualable con sus fans, se presentará el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, reafirmando su status como uno de los fenómenos musicales más importantes de la actualidad.

La llegada de la banda integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se da en el marco de "STRAYCITY", una serie especial de shows por Latinoamérica diseñados como un espacio compartido de música, energía y autoexpresión. En Buenos Aires, la jornada no se limitará solo al grupo principal: contará además con las presentaciones de los artistas invitados NEXZ, las locales K4OS y el DJ COCHO, completando una propuesta artística de alto impacto para toda la jornada.

Stray Kids llega por primera vez a la Argentina con entradas totalmente agotadas

Este fenómeno de ventas no es una sorpresa para quienes siguen de cerca al fandom STAY en Argentina. Con más de 31 millones de discos vendidos a nivel mundial y el récord histórico de debutar en el puesto #1 del Billboard 200 con sus primeros ocho lanzamientos, Stray Kids construyó una identidad propia y experimental liderada por su propio trío de productores, 3Racha.

Además, el éxito local ya se había anticipado en febrero de este año, cuando el documental Stray Kids: The dominATE Experience vendió 17.000 entradas el solo día de su estreno en los cines nacionales.

La boyband surcoreana se presentará el 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro

El próximo 14 de septiembre, el Hipódromo de San Isidro será el escenario de una celebración inolvidable. Hits globales como "God's Menu", "MANIAC" y "S-Class" sonarán por primera vez en vivo en suelo argentino, marcando un hito definitivo en la historia de los conciertos de K-pop en la región.