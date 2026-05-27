Furor por Maria Becerra: Agotó seis estadios y suma una nueva fecha en el Movistar Arena con su show 360°

El impacto de Maria Becerra en la escena musical no se detiene. Luego de hacer historia como la primera artista mujer argentina en llenar dos estadios River Plate ante más de 170 mil personas, la cantante vuelve a demostrar su arrollador poder de convocatoria: agotó en tiempo récord seis funciones en el Movistar Arena y acaba de anunciar una séptima fecha para el próximo 26 de noviembre.

El "Quimera Tour" desembarcará en el recinto de Villa Crespo los días 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre con localidades totalmente colmadas. Ante la desbordante demanda de sus fanáticos, la producción confirmó la nueva cita para finales de mes.

Las entradas para esta séptima función salen a la venta general este mismo miércoles 27 de mayo a partir de las 13:00 horas, a través de la web oficial del Movistar Arena y con todos los medios de pago disponibles.

Una experiencia inmersiva y conceptual

A diferencia de sus masivos shows de estadio, esta serie de presentaciones en Buenos Aires apostará por la innovación visual. La puesta en escena fue especialmente diseñada en un formato 360°, ubicando el escenario en el centro del lugar para ofrecer una experiencia inmersiva que conectará a la artista con el público desde todos los sectores, priorizando la cercanía en cada ángulo.

Estas fechas marcarán la presentación oficial de su álbum más reciente, Quimera, un proyecto bisagra en el recorrido de la cantante. En este trabajo, Becerra expande su narrativa a través de cuatro alter egos -Maite, Jojo, Shanina y Gladys-, construyendo un imaginario visual, performático y estético que refleja distintas facetas de su propia identidad. Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará su recorrido por diversos países de Latinoamérica.