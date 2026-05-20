Maria Becerra agotó seis Movistar Arena con el "Quimera Tour"

Maria Becerra volvió a hacer historia en la música argentina al agotar las seis fechas anunciadas en el Movistar Arena para noviembre con su esperado "Quimera Tour".

En total, la cantante vendió más de 90 mil entradas y logró el sold out absoluto de los shows programados para el 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre, confirmando el enorme presente que atraviesa como una de las artistas más convocantes de Latinoamérica.

La serie de conciertos contará con una impactante puesta en escena en formato 360°, diseñada especialmente para acercar el escenario al público desde todos los ángulos y transformar cada noche en una experiencia inmersiva dentro del universo conceptual de QUIMERA.

María Becerra agotó seis fechas en el Movistar Arena con más de 90 mil entradas vendidas

El universo de QUIMERA llega al Movistar Arena

Con esta nueva gira, Maria Becerra expande la narrativa artística que viene desarrollando alrededor de QUIMERA, un proyecto atravesado por música, performance y personajes que forman parte de su imaginario creativo.

A través de alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, la artista construyó una propuesta conceptual que se convirtió en uno de los sellos distintivos de esta nueva etapa de su carrera.

El "Quimera Tour" recorrerá distintos países de Latinoamérica y tendrá en Buenos Aires una de sus paradas más ambiciosas.

María Becerra continúa haciendo historia con una de las giras más ambiciosas de su carrera

Un nuevo récord para Maria Becerra

Este nuevo logro llega después de otro hito histórico en la carrera de la cantante: convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio Monumental y realizar allí un show 360° a capacidad completa.

En aquella oportunidad, María agotó dos funciones sold out en tiempo récord ante más de 170 mil personas, reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes de la escena musical actual.

Ahora, con seis Movistar Arena completamente agotados, "La Nena de Argentina" continúa consolidando una carrera marcada por récords, crecimiento internacional y una conexión cada vez más fuerte con su público.