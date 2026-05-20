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Greeicy confirmó su regreso a Buenos Aires con el "Tour Candela" en el Movistar Arena

La artista colombiana regresará al país el próximo 8 de agosto con el show más importante de su carrera en Argentina, en medio de una nueva etapa musical marcada por "Discúlpeme Señor" y el anuncio de su próximo álbum.

Cecilia Andrea Bello

Greeicy volverá a encontrarse con el público argentino el próximo 8 de agosto en el Movistar Arena, donde presentará oficialmente su esperado "Tour Candela". Luego de conquistar el país con su show en el Teatro Gran Rex durante 2024, la artista colombiana dará un salto histórico hacia uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

El anuncio llega en un momento clave de la carrera de Greeicy, quien recientemente lanzó "Discúlpeme Señor", un sencillo que fusiona afrobeats, ritmos electrónicos y merenguetón. La canción forma parte de la nueva etapa artística de la cantante y anticipa lo que será "Candela", su próximo álbum de estudio, un proyecto atravesado por el empoderamiento femenino y nuevas búsquedas musicales.

Además, la artista viene de presentar colaboraciones internacionales junto a figuras como Steve Aoki y Farruko, consolidando así su presencia global dentro de la música latina.

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La conexión de Greeicy con Argentina también se fortaleció gracias a colaboraciones con artistas locales como Tini en el hit "22", junto a Pablo Lescano, y el remix de "La Ducha", donde compartió canción con María Becerra.

A nivel internacional, la colombiana atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En 2024 agotó el Movistar Arena Bogotá ante más de 12 mil personas y logró tres sold outs consecutivos en España, reafirmando su enorme poder de convocatoria.

Entradas para Greeicy en Buenos Aires

 

Las entradas para el show de Greeicy del próximo 8 de agosto en el Movistar Arena ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de Movistar Arena Argentina. Debido a la gran demanda, varios sectores ya comenzaron a agotarse.

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