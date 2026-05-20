Abraham Mateo entrevista exclusiva con El Canal de la Música: "Estuve tres días en la casa de Luck Ra y me mató a fernet"

El artista español Abraham Mateo volvió a la Argentina en un momento clave de su carrera.

En una entrevista exclusiva con Walter Leiva para El Canal de la Música, el músico repasó sus 20 años de trayectoria, habló de su gran presente personal y profesional, y contó todos los detalles detrás de "Último baile", la canción que lanzó junto a Luck Ra y que mezcla cuarteto, electrónica y bachata en una combinación inesperada.

Durante la charla, Abraham también recordó anécdotas desopilantes del videoclip grabado en Buenos Aires, confesó su experiencia con el fernet cordobés y volvió a destacar el fanatismo de sus seguidores argentinos, a quienes definió como únicos en el mundo.

Un presente lleno de madurez y libertad

Con dos décadas dentro de la industria musical, el cantante español atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Lejos de quedarse en su zona de confort, el cantante apuesta por sonidos nuevos y colaboraciones que lo desafían artísticamente.

"En mi vida no han dejado de pasar cosas, de soñar y tener las cosas en claro para estar hoy en día como estoy", expresó el artista al recordar todo el camino recorrido.

Además, dejó una reflexión sobre la perseverancia y los obstáculos que enfrentó desde muy chico: "Lo más importante ha sido no dejar de creer e ir hacia adelante, contra viento y marea".

El español también reconoció que no todo fue sencillo en estos años: "En muchos momentos lo he tenido difícil y hay gente que se ha reído de mí, pero no me puedo quejar de nada. Estoy superfeliz y más motivado que nunca después de 20 años de carrera".

Actualmente, asegura sentirse más pleno que nunca: "Ahora mismo estoy en un momento donde estoy más cómodo que nunca sinceramente, tanto en la parte musical como personal. Estoy muy bien, disfrutando mucho lo que estoy haciendo con mucha libertad".

Cómo nació "Último baile" junto a Luck Ra

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el detrás de escena de "Último baile", la colaboración que une a Abraham Mateo con Luck Ra y que ya se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados.

El cantante español reveló que la canción llevaba guardada mucho tiempo esperando a la persona indicada para compartirla.

"Compuse esta canción hace dos años, esperando el momento perfecto, que para mí era este. Él lo tuvo clarísimo cuando la escuchó. Estuve reservando esa canción para algo especial", contó.

La conexión entre ambos artistas nació de manera natural cuando Luck Ra viajó a Madrid. Abraham no dudó en escribirle para concretar el encuentro.

"Yo le mandaba mensajes diciendo: ‘Oye, me encantaría encontrarme contigo', aprovechando que él estaba en Madrid. Y él me dijo ‘vamos a darle'. Yo le puse dos canciones y una de ellas fue ‘Último baile', y le encantó", recordó.

Sobre el resultado final, destacó la química musical que lograron en el estudio: "Me sorprende, es un chaval que en el estudio fue increíble, pero como ser humano también".

"La paella y el asado": una mezcla musical inesperada

Lejos de hacer una bachata tradicional, Abraham Mateo apostó por una propuesta innovadora que mezcla diferentes estilos y culturas musicales.

"Me gusta porque cada uno tiene su esencia dentro del tema, porque no es una bachata normal, es diferente. Tiene su toque de electrónica, cuarteto... es una combinación hermosa, es un experimento, como la paella y el asado", explicó entre risas.

El artista también se mostró fascinado con el ritmo cordobés: "Me encanta el cuarteto, siento que combina bien con todo".

Y agregó: "Tiene unas melodías que siento que combinan mucho conmigo".

El videoclip, una cama rota y mucho caos

La grabación del videoclip de "Último baile" dejó varias perlitas inolvidables. Una de las escenas más comentadas terminó literalmente destruyendo parte del set.

"Había una cama en el rodaje y en una parte de la canción dice ‘Matemos las ganas, rompamos la cama'. Fue una escena donde estábamos nosotros saltando y prácticamente rompiendo todo", reveló el cantante.

La química entre ambos artistas también se trasladó fuera del estudio. Durante su estadía en Córdoba, Abraham convivió varios días con Luck Ra y descubrió una de las bebidas más tradicionales de Argentina.

La noche de fernet que casi lo deja fuera de combate

Entre risas, el cantante recordó cómo fue compartir varios días en la casa del cordobés y enfrentarse al famoso fernet.

"Estuve en su casa como tres días, y me mató a fernet, me dejó reventado. Yo le di tres sorbos a eso y me quería morir", confesó.

Sin embargo, terminó encontrándole el lado positivo: "Estaba espectáculo y me ayudó a dormir".

La pasión de los fans argentinos

A lo largo de los años, el artista construyó una relación muy especial con el público argentino. Desde su adolescencia, el cantante visita el país y asegura que nunca dejó de sorprenderse por la intensidad de sus seguidores.

"Desde los 14 años que vengo, puedo dar fe de que los fans de aquí tienen una intensidad, una pasión y una euforia que en pocos sitios viví", aseguró.

Incluso, reconoció que muchas veces sus fanáticos saben más de él que las personas de su entorno laboral: "Saben más de mí que mi propio equipo".

Los planes para 2026 y el deseo de volver a la Argentina

De cara al futuro, Abraham Mateo adelantó que prepara nuevos proyectos musicales y sueña con regresar al país con un show especial para celebrar sus 20 años de carrera.

"Mi plan es, ya que empezamos el año tan bien en España celebrando los 20 años de carrera, me encantaría poder trasladar ese show a la Argentina", reveló.

Con entusiasmo, agregó: "Yo sé que si ese show lo movemos acá la gente explotaría y para mí sería un regalo para todos".

Además, confirmó que se vienen más lanzamientos y colaboraciones con artistas argentinos: "Queremos sacar un disco también y seguir colaborando con artistas de aquí que nos gustan mucho".

Un artista en su mejor momento

Con una carrera consolidada, nuevas búsquedas musicales y una conexión cada vez más fuerte con Argentina, Abraham Mateo demuestra que sigue reinventándose sin perder la esencia que lo convirtió en una figura internacional. Y mientras "Último baile" continúa creciendo, el artista ya deja en claro que su historia con el público argentino todavía tiene muchos capítulos por escribir.

Entrevista completa con Abraham Mateo