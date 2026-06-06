El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

La muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, continúa generando homenajes y reflexiones desde distintos ámbitos. Mientras músicos, colegas y seguidores recuerdan su legado artístico, una publicación en redes sociales llamó la atención al abordar la figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde una perspectiva astrológica.

La cuenta "Frabulosa", dedicada a compartir contenido sobre astrología y humor, realizó un extenso análisis de la carta natal del artista, vinculando distintos aspectos de su personalidad y de su obra con la configuración de su mapa astral.

El Indio Solari nació el 17 de enero de 1949, bajo el signo de Capricornio

Según la publicación, el Indio Solari nació el 17 de enero de 1949 bajo el signo de Capricornio, una energía asociada a la disciplina, la perseverancia y la construcción de proyectos a largo plazo. Desde esta mirada, tanto su Sol como su Ascendente en Capricornio explicarían la coherencia y solidez de una carrera que logró trascender generaciones.

El análisis también destaca la presencia de la Luna en Virgo, una posición que suele relacionarse con el perfeccionismo, la observación minuciosa y la necesidad de dar sentido a los detalles. Para los autores de la publicación, esta característica podría verse reflejada en la forma en que Solari construyó su universo artístico y en el fenómeno cultural que sus seguidores transformaron en las célebres "misas ricoteras".

Otro de los puntos mencionados es la influencia de Acuario, signo asociado a la innovación, la rebeldía y el pensamiento contracultural. La presencia de Mercurio y Marte en este signo, según la interpretación compartida, habría contribuido a consolidar una figura alejada de los modelos tradicionales de la industria musical y comprometida con una mirada crítica de la realidad.

La publicación también señala la importancia de Neptuno y de la Casa 12 en la construcción de un legado que excede lo individual para convertirse en un fenómeno colectivo. Desde esta perspectiva, las canciones del Indio habrían funcionado como un lenguaje compartido capaz de atravesar generaciones y transformarse en parte fundamental de la cultura popular argentina.

"Hay una nueva estrella en el cielo. A brillar mi amor. Gracias por tanto", concluye la publicación compartida por la cuenta Frabulosa, dedicada a contenidos de astrología y humor, en una despedida que rápidamente encontró eco entre miles de seguidores que continúan recordando la figura y el legado de Carlos Alberto Solari.