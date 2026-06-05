Confirmaron que la despedida pública del Indio Solari se realizará este sábado

El entorno íntimo de Carlos Alberto "Indio" Solari ratificó que la despedida pública del emblemático artista se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio.

A través de un comunicado difundido en los canales oficiales del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los allegados agradecieron las profundas muestras de afecto de los seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Definición del lugar y los horarios

El mensaje compartido en las plataformas digitales del vocalista brindó las primeras precisiones logísticas sobre el último adiós, aunque se preservaron detalles específicos debido a los trámites en curso.

"La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber", manifestaron de forma oficial.

Con este anuncio, la organización descartó formalmente la posibilidad de realizar cualquier tipo de ceremonia en la residencia particular que el músico poseía en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde falleció a los 77 años.

Repercusiones de la organización

La confirmación del evento busca encauzar la masiva movilización de fanáticos que comenzó a gestarse desde las primeras horas del viernes.

Fuentes allegadas a la familia indicaron que se trabaja contrarreloj junto a las autoridades correspondientes para definir un espacio físico capaz de albergar el homenaje, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para la multitud esperada.

Se prevé que los datos definitivos sobre la ubicación exacta y las franjas horarias habilitadas para el ingreso del público sean informados de manera inminente una vez concluidos los requerimientos legales de rigor.