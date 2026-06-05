Peritos confirman un golpe en la cabeza del Indio Solari tras ser hallado en su pileta

La investigación en torno al fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari sumó nuevos elementos clave luego de que los peritajes iniciales confirmaran que el cuerpo del artista presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

A partir de este hallazgo, los investigadores de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó avanzan con firmeza sobre la hipótesis de un accidente doméstico ocurrido en la pileta climatizada que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota poseía en su casa de Parque Leloir.

Los detalles del hallazgo en Parque Leloir

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los peritos policiales, el músico de 77 años mantenía una rutina nocturna habitual que consistía en sumergirse en su piscina privada con agua termal.

Esta práctica era utilizada de manera terapéutica para intentar mitigar y atenuar los fuertes dolores corporales que padecía a causa del mal de Parkinson, la enfermedad neurodegenerativa crónica que le había sido diagnosticada hacía una década.

El cuerpo del cantante fue hallado este viernes por la mañana en el interior de las instalaciones de agua, lo que motivó el inicio inmediato de las actuaciones judiciales bajo el protocolo de averiguación de causales de muerte.

Un detalle que sorprendió a los efectivos de seguridad y peritos durante las inspecciones en la vivienda fue la inesperada irrupción del sonido de un ringtone telefónico con una de las canciones del propio artista en medio de los procedimientos.

Próximos pasos y realización de la autopsia

Tras constatarse la presencia de la lesión contusa en el cráneo, las autoridades judiciales programaron la realización de la autopsia médico-legal para el transcurso de esta misma tarde.

El estudio forense resultará determinante para establecer si el traumatismo cerebral fue el desencadenante directo del deceso o si se produjo de manera posterior a una descompensación física dentro del agua.

Mientras avanza el expediente, el entorno íntimo de la familia de Carlos Alberto Solari evalúa la logística de las ceremonias de despedida.

En principio, los allegados manifestaron la intención de realizar un velatorio de carácter estrictamente privado, aunque no descartan organizar un homenaje de mayor magnitud para contener las masivas muestras de afecto de los seguidores debido a la alta popularidad del ícono del rock nacional.