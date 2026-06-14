La opinión de Luis Ventura: el día que todo pueblo lo lloró

@LuisVenturaSoy

Tras el sueño de creer en la inmortalidad, finalmente llegó el día en el que la realidad nos dio un puñetazo a la cara y marcó una cicatriz que va a ser imborrable y que la llevaremos a flor de piel por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos.

Carlos Alberto Solari tu nombre quedará plasmado en la historia "El Indio", el que marcó un camino profundo, sin fondos, con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado o El Míster y Los Marsupiales Extintos con las generaciones, que a lo largo y a lo ancho, supieron bailar, saltar, gritar y llorar sus genialidades de canciones y temas, donde te hacían erizar para no dejar de temblar interiormente, diciendo que nunca termine esta magia.

Y así nomás a los 77 años, después de una carrera increíble y soñada, partiste para cantarle a todos los de arriba, que seguramente están haciendo fila para escucharte , allá en la eternidad. Se me pasa por mi cabeza, que debes estar tomando unos verdes y jugando unos truquitos con Pappo, Spinetta y con Cerati, para después pasar a los whiskachos.

Luego de tener muchas luchas cuerpo a cuerpo con enfermedades que fueron deteriorando su salud; llegó el momento y el día, donde esa noticia que nunca quisieras escuchar, te desgarra el corazón, "se fue el Indio Solari".

El último adiós al Indio Solari en Avellaneda.

El músico que convocó multitudes incalculables y puso en lo más alto al rock argentino dejando un legado, con sendos mensajes que van más allá del horizonte y llegaron a los cuatro puntos cardinales, sin distinción de géneros, ni de edades, acumulando millones de personas que les tocaste el interior aunque estén muy ocultos. Con tus letras fuiste y serás único y jamás se te va a olvidar, porque hay rótulos que no se despegan ni se caen, por más que pase el tiempo, tu voz no se va a enmudecer y va a seguir resonando en la eternidad y los cuatro vientos.

Indio querido, descansa en paz, fuiste y serás único, y donde fuiste o donde estés jamás estarás "Solari". ¡¡¡TE LO DIGO YO!!!

L.V.