Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 15 de junio, según las encuestas

La recta final de "Gran Hermano: Generación Dorada" se vive con máxima tensión. Con el paso de los días, la casa está más encendida que nunca y los participantes hacen lo imposible por continuar en competencia para llegar a la gran final. De cara a una nueva gala de eliminación, las encuestas en redes ya adelantan quién podría ser el próximo en abandonar el reality.

La semana tuvo movimientos decisivos por parte de Sebastián Cola en el ciclo de Telefe. Como líder, utilizó la fulminante y envió directamente a Alejandra Majluf y Andrea del Boca a la placa. Además, modificó el escenario al anular dos sufragios que habían recaído sobre Nigro y otro destinado a Yipio.

Tras esas jugadas, la nómina quedó integrada por Cinzia, Zunino, Campanita, Solange Abraham, Luana Fernández, Yipio, Nigro, Majluf y Del Boca. Sin embargo, la dinámica especial de esta instancia permitió que algunos concursantes lograran salir rápidamente de la zona de riesgo.

Con una placa mixta en juego, Sol Abraham fue la primera participante en garantizarse la permanencia durante la etapa de votación positiva. Más tarde hicieron lo propio Andrea del Boca y Cinzia. Así, Campanita, Luana, Majluf, Nigro, Yipio y Zunino quedaron como los únicos candidatos a despedirse del programa.

La placa de nominados de esta semana en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Mientras el público sigue definiendo el destino de los jugadores con el voto negativo, distintos relevamientos comenzaron a circular en redes sociales. Una encuesta compartida por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" mostró a Majluf con 5,5% y a Luana con 6,2% de los sufragios, ubicándolas entre quienes menos rechazo generan.

Más atrás aparecieron Yipio con 7,6% y Nigro con 11,9%. En cambio, Zunino alcanzó el 28,4%, un porcentaje que encendió las alarmas. De todos modos, el dato más impactante fue el de Campanita, que lideró ese sondeo con un contundente 40,2%.

%uD83D%uDC41%uFE0F ENCUESTA: Quién querés que se vaya de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) June 12, 2026

Sin emabrgo, el panorama cambió en una consulta realizada por Fefe Bongiorno en "X". Allí, Zunino obtuvo 55% y Nigro llegó al 42%, transformándose en los nombres más comprometidos. En ese mismo relevamiento, Campanita reunió 17%, mientras que Majluf (8%) y Luana (9%) aparecieron mejor posicionadas para seguir en carrera.

La votación permanecerá abierta hasta el lunes 15 de junio, cuando se realice la gala de eliminación. Recién entonces se conocerá el resultado oficial y se sabrá cuál de los participantes deberá abandonar definitivamente la competencia.