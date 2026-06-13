Dai Fernández y Nico Vázquez, un cumpleaños con "que la vida tenga cosas hermosas preparadas para vos..."

Nico Vázquez cumplió 49 años rodeado de sus seres queridos. Mientras sigue con gran éxito protagonizando "Rocky", donde recibe también visitas de sus amigos, festejó su cumple con todo. Su pareja, Dai Fernández, le dedicó un mensaje en redes con una foto de ambos abrazados. A tan solo un mes de que la actriz cumpliera años, cuando recibió un amoroso posteo de Nico, ahora le tocó a ella declararle su amor con un hermoso detalle.

Nico Vázquez cumplió 49 años y lo festejó a lo grande. La primera en saludarlo en público fue Dai Fernández, su pareja y compañera de elenco en la obra "Rocky". La actriz subió una foto a sus redes sociales: se los ve abrazados, sonrientes, en una salida a un restaurante. El texto que acompañó la imagen no dejó lugar a dudas: "Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol Nico Vázquez. Te amo".

La dedicatoria juntó cientos de reacciones de seguidores y colegas. Todos celebraron el momento dulce de la pareja, que viene consolidándose después de un arranque tormentoso.

Pero el festejo no terminó ahí. Después de la función teatral, el elenco, los técnicos y todo el personal de la producción le organizaron una celebración sorpresa a Nico. Dai Fernández agarró el celular y grabó todo. En el video se ve a Vázquez rodeado de tortas, aplausos y gente querida. Le cantaron el feliz cumpleaños, apagó las velas, pidió un deseo. Un clima de alegría pura y emoción compartida.

La jornada mostró dos cosas: el cariño que le tiene su entorno profesional y, sobre todo, la química que mantiene con Dai. No es cualquier cosa. Porque esta pareja, que hoy se manda mensajes públicos con "te amo" mayúscula, nació en medio del escándalo.

Un poco de contexto. Nico Vázquez venía de una relación de casi 19 años con Gimena Accardi. La separación fue un portazo mediático. Y en ese momento apareció Dai Fernández, su compañera de obra. Las especulaciones volaron: muchos señalaron al actor como responsable de la ruptura. Pero después fue la propia Gimena quien salió a aclarar que no fue Nico quien terminó con la pareja, sino que ella tuvo un desliz. Esa declaración, lejos de cerrar el tema, sumó más leña al debate público.

En medio de ese quilombo, Nico y Dai optaron por el perfil bajo. No alimentaron la polémica. Se cuidaron de las cámaras y se enfocaron en el laburo y en lo suyo. Con los meses, las críticas se fueron apagando. Y lo que quedó a la vista fue una relación sólida.

Un mes atrás, cuando Dai cumplió años, Nico hizo lo propio: le dedicó un posteo público con un collage de fotos, risas, abrazos. Y una frase que resume todo: "Te merecés ser feliz en todo y más". Ahora, en su cumpleaños, ella le devolvió el gesto.

Siete meses pasaron desde que oficializaron el romance. Siete meses de exposición, de miradas afuera, de poner el pecho. Pero también de construirse día a día.