Horóscopo: los signos que más brillarán este fin de semana

El horóscopo nunca miente, y este fin de semana la danza de los planetas define los signos que recibirán una buena noticia inesperada. Venus en tránsito armónico con Júpiter activa la fortuna en áreas claves de la vida. Además, la Luna en fase creciente potencia la intuición. ¿Querés saber qué le depara a cada signo en junio? Arrancá por acá, porque estos tres nativos del zodiaco vivirán horas mágicas. El cosmos les sonríe, pero también les pide acción. No hay tiempo para dudas. La energía está para aprovecharla.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Plutón, tu regente, te regala una dosis extra de poder interior. Este fin de semana se alinean las variables para que cierres un asunto pendiente que venías arrastrando desde mayo. La buena noticia llega por el lado económico: un dinero que creías perdido aparece o una oportunidad laboral cae del cielo. Eso sí, cuidado con la intensidad. No quieras controlar todo. Aprendé a soltar. La clave está en confiar en el proceso sin forzar resultados. Si sentís bronca o ansiedad, salí a caminar sin celular. El agua, cerca de ríos o piletas, te va a limpiar el alma. Aprovechá el domingo para hablar claro con esa persona que te debe una explicación.

Sagitario (del 22 de noviembre al 20 de diciembre)

Júpiter en tu casa del amor activa la pasión y también los encontronazos. Este fin de semana tenés una chance única para reconciliarte con un amigo o familiar lejano. La buena noticia: alguien que no valoraba tu esfuerzo ahora te reconoce en público. Eso te va a llenar el pecho de orgullo. Pero atención al exceso de confianza. Podés decir frases hirientes sin querer. Mejor pensá dos veces antes de responder. Tu fuego interno necesita canalizarse con deporte o baile. El sábado a la noche, si salís, llevá efectivo porque las billeteras virtuales te van a jugar una mala pasada. El domingo, silencio y mate en el parque. Ahí te va a llegar una idea brillante.

Capricornio (del 21 de diciembre al 19 de enero)

Saturno te pide paciencia, pero Urano te empuja a cambiar. Este fin de semana rompés una rutina que te tenía atado. La buena noticia aparece del lado familiar: un hijo o un sobrino te sorprende con un logro enorme. Eso te va a emocionar más de lo que pensás. El consejo: no te pongas en plan jefe. Dejá que los demás brillen sin dar órdenes. Tu obsesión por el orden puede arruinar un momento lindo. Mejor soltá el control y aceptá la imperfección. El sábado, dedicátelo a vos: peluquería, masajes o una siesta larga. El domingo, atención a los mensajes de WhatsApp. Una oferta de trabajo que no esperabas te va a llegar cerca del mediodía. Agarrá viaje sin miedo.