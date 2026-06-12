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FARÁNDULA

Juanita Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por violencia de género: "Me dio un golpe en la cara..."

La hija del conductor radicó la denuncia tras un violento episodio en un boliche. La Justicia ya interviene en el caso. Más detalles en la nota.

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Juanita Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, denunció por violencia de género a su expareja, Bautista Cuiña. La acusación llegó después de una discusión en un local nocturno. El escrache ocurrió este jueves, y según el acta policial, la joven aseguró recibir un golpe en el rostro. El caso ya está en manos de la Justicia.

El programa "Desayuno Americano" rompió el silencio este jueves con una información que sacudió al mundo del espectáculo. El periodista Carlos Salerno, al aire, anticipó la primicia: Juanita Tinelli se presentó en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar a su exnovio, Bautista Cuiña, por violencia de género. "No solamente denunció, sino que ya está interviniendo la Justicia", aclaró Salerno ante las cámaras.

Según la reconstrucción del hecho, todo ocurrió durante la madrugada del jueves en el boliche Costa 7070, un lugar muy frecuentado por famosos. La pareja, que terminó su relación hace algunas semanas, se cruzó en el local y comenzó una discusión. En medio de esa pelea, y de acuerdo con el testimonio que Juanita le entregó a la Policía, Cuiña le propinó un golpe en la cara. "Me dio un golpe en la cara", reza la declaración textual que Salerno leyó en vivo.

El periodista también reveló un detalle sensible de la causa: cuando la Justicia le preguntó a los oficiales si la joven presentaba alguna marca visible en el rostro, la respuesta fue que, por ahora, no se le veía lesión. Sin embargo, fuentes judiciales creen que la inflamación o el moretón pueden aparecer con el paso de las horas, y eso se convertiría en una prueba contundente dentro del expediente.

Otro dato que llamó la atención: desde el boliche llamaron al SAME para asistir a Juanita, pero ella se negó a recibir atención médica en el lugar. Mientras tanto, la Policía buscó a Bautista Cuiña dentro del local para notificarlo, aunque los detalles de esa búsqueda no trascendieron. La denuncia quedó radicada a las 5.20 de la mañana, un horario que habla de la urgencia del momento.

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