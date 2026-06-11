Horóscopo: los signos que enfrentarán días tristes en junio

El horóscopo anticipa movimientos planetarios que golpean fuerte en el alma. La alineación de Saturno con Neptuno trae un clima denso, ideal para mirar hacia adentro pero también peligroso si la melancolía se vuelve crónica. Junio se presenta como un mes bisagra para varios signos. Algunos llorarán pérdidas pasadas, otros enfrentarán desilusiones presentes. Entre todos los del zodiaco, los signos que son más meláncolicos encuentran en estas semanas un terreno fértil para la tristeza. Qué le depara a cada signo en junio resulta clave para entender por qué el cielo carga de pesar a cuatro en particular. Acá la lista de los más afectados.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La luna, tu regente, entra en fase menguante justo cuando Marte te roza la casa del hogar. Eso provoca peleas domésticas que duelen más de lo normal. Lágrimas fáciles, insomnio por darle vueltas a discusiones viejas. El consejo: salí de tu caparazón aunque no tengas ganas. Un café con una amiga sincera te saca del pozo. La comida casera, esa que preparabas con tu abuela, también calma. No te aísles, porque la tristeza de Cáncer se alimenta de soledad.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Plutón retrógrado te despierta fantasmas del pasado. Un ex amor aparece en tus sueños o en tu mente sin permiso. La desconfianza se instala en tu pecho y te cuesta soltar el control. En el trabajo, un comentario malicioso te toca el ego. El consejo: escribí todo lo que te duele en un papel y después quemalo. El agua, tu elemento, te limpia: una ducha larga o nadar en alguna pileta te devuelve la calma. No respondas mensajes con el corazón caliente. Esperá 24 horas antes de confrontar.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Neptuno, tu planeta, se nubla con la llegada de Urano. Eso genera confusión mental y ataques de nostalgia sin motivo aparente. Escuchás una canción vieja y se te cae la cara. Te cuesta distinguir entre realidad y deseo. El consejo: ponete horarios estrictos para dormir y comer. La rutina, aunque te aburra, funciona como un salvavidas. También sirve cambiar de aire: una caminata sin celular, solo mirando árboles o el cielo. La creatividad, tu don, se vuelve trampa si la usás para fantasear con lo que no volverá.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Saturno, tu regente, te exige resultados y vos venís fallando en el trabajo o en proyectos personales. La culpa te carcome. Sentís que todo el mundo avanza menos vos. El cuerpo también falla: contracturas en el cuello, dolor de mandíbula por la noche. El consejo: bajá un cambio urgente. Hacer una lista de logros chicos, por más tontos que parezcan, te ayuda a ver que algo sí avanza. Permitite un día de pijama y series viejas. La productividad puede esperar. Tu tristeza viene de exigirte como si fueras una máquina. No lo sos.