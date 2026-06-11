Ángela Torres reaccionó a los rumores de crisis con Marcos Giles: la foto

En las últimas horas, Ángela Torres y Marcos Giles despertaron rumores de crisis en su relación de pareja. Fue un chat filtrado sin querer por el joven durante un stream el que mostró el duro reclamo que le hizo la cantante, quien manifestó haberlo sentido distante con ella en el último tiempo. Ahora, la artista reaccionó a las versiones de que hay problemas en su noviazgo.

"Okey, simplemente estuve acá sola todo el mes. Tenía la ilusión de que vinieras, aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma al venir, pero todo bien, te entiendo", le reprochó la autora del hit "Favorita", quien luego le aclaró a su pareja: "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar".

Aunque, por los mensajes, Ángela Torres remarcó que lo sintió distante a Marcos Giles en el último tiempo, fue la propia cantante quien desbarató cualquier versión de crisis.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la autora de "Favorita" subió en historias una foto junto a "El Mito". En la imagen frente al espejo, el muchacho tomó con delicadeza el cuello de Ángelita, quien tomó la fotografía con la cámara de su celular.

Ángela Torres reaccionó a los rumores de crisis con Marcos Giles.

"Mi amor, te amo mucho", escribió Ángela Torres sobre la postal, arrobando la cuenta de Marcos Giles. El muchacho replicó el posteo en su perfil de Instagram, donde sumó dos palabras llenas de cariño: "Mi ángel". De esta forma, ambos desmintieron que el vínculo tuviese conflicto alguno.