Los conductores de Crónica anticiparon las tendencias de moda que se usarán este invierno: las fotos

Las tendencias de invierno ya empiezan a definirse y las celebridades vuelven a ser una gran fuente de inspiración. Entre looks versátiles, combinaciones elegantes y guiños fashionistas, las conductoras y conductores de Crónica demostraron que los abrigos siguen siendo las piezas estrella de cualquier guardarropa. Con estilos diferentes, pero igual de actuales, dejaron varias ideas para replicar durante esta temporada.

Anabelia Cerezo

Anabelia Cerezo apostó por una combinación que confirma el protagonismo de las capas en los meses más fríos. La conductora lució un chaleco en tono verde oliva sobre una camisa blanca, una fórmula que se convirtió en una de las favoritas de la temporada. Esta pieza, que suele complementar tapados livianos y prendas de abrigo más tradicionales, aporta modernidad, comodidad y un toque urbano muy vigente.

Liliana Caruso

Por su parte, Liliana Caruso mostró una alternativa clásica que siempre encuentra lugar en las temporadas frías. El sweater negro de líneas limpias anticipa el regreso de los abrigos minimalistas, una corriente que prioriza la elegancia sin excesos. Los detalles en las mangas sumaron personalidad y reforzaron una imagen sofisticada para cualquier ocasión.

Denise Slucki

Denise Slucki eligió una silueta actual con tejido ajustado en color verde petróleo, uno de los tonos que gana terreno este año. La estética acompañó perfectamente la tendencia de los tapados estructurados y los sacos de corte definido que dominarán el street style. El resultado fue fresco, refinado y muy alineado con las búsquedas fashion del momento.

Javier Slucki

En el caso de Javier Slucki, el blazer oscuro se convirtió en el gran aliado de una imagen contemporánea. Este clásico masculino sigue ocupando un lugar privilegiado entre las prendas de abrigo más elegidas gracias a su versatilidad. Puede funcionar en un contexto formal o sumarse a conjuntos más descontracturados sin perder presencia.

Mariela Fernández

Finalmente, Mariela Fernández deslumbró con una propuesta total black acompañada por una campera con textura y brillo sutil. Este tipo de piezas se perfilan como una de las apuestas más fuertes de la temporada porque permiten elevar cualquier outfit de manera inmediata. La elección transmitió seguridad, elegancia y una fuerte impronta urbana.

Más allá de las preferencias personales, los looks de las figuras de Crónica dejaron en claro cuáles serán algunas de las claves fashion para los próximos meses. Blazers, sacos texturados, diseños minimalistas y prendas de inspiración utility aparecen como los grandes protagonistas. Ideas simples, elegantes y fáciles de adaptar que confirman que las tendencias también pueden ser funcionales y versátiles.