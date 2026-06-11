Jesica Cirio mostró una ecografía de su bebé, pero la editó para mostrar cómo se parece a ella: "Le agregó una..."

Jesica Cirio compartió la primera ecografía de su bebé, y un detalle no pasó desapercibido. La modelo, que confirmó su embarazo en abril que esperaba un hijo de Nicolás Trombino, editó la imagen y generó revuelo en redes. Días antes, un video de la influencer entrenando en el gimnasio desató críticas.

Jesica Cirio atraviesa días de felicidad plena. Después de meses complicados, confirmó su embarazo. La noticia llegó en abril. Ahora, la modelo decidió mostrar la primera ecografía del hijo que espera junto al empresario Nicolás Trombino. La imagen, que subió a sus redes sociales, contenía un elemento curioso. Cirio le agregó una pequeña pesa en las manos del bebé.

La modelo quiso hacer un chiste interno con sus seguidores. Esa pesa representa su pasión por el entrenamiento físico. El detalle no pasó desapercibido. Los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios festejaron el humor de la ex de Martín Insaurralde. Otros, en cambio, prefirieron centrarse en otro tema.

Días antes de la ecografía, Cirio publicó un video entrenando en el gimnasio. Allí se la veía realizando ejercicios de fuerza, con barras y pesas reales. El material generó un fuerte debate entre sus seguidores de Instagram. Un usuario lanzó una crítica puntual: "¿Qué necesidad de hacer fuerza estando embarazada?". Ese comentario, entre tantos otros, encendió la discusión.

Lejos de esconderse, Jesica decidió responder. Con calma, explicó los motivos de su rutina. "Las rutinas están súper aprobadas por mi entrenadora y mi médico", afirmó. Y agregó: "Soy una persona que toda la vida hizo deporte, por eso en mi caso no está contraindicado en el embarazo". La influencer dejó en claro que no improvisa. Cada movimiento cuenta con supervisión profesional.

El embarazo de Cirio se conoció en abril, después de varios meses de rumores. Su relación con Trombino empezó a sonar en agosto de 2025. La pareja se mostró por primera vez en público en febrero de este año, durante la presentación de un libro. Aún no conviven. La propia modelo lo confirmó en una entrevista con Pamela David en "Desayuno Americano".

"Nos conocemos hace menos de un año y no convivimos, por lo menos por ahora. Veremos con el tiempo", sostuvo Cirio. Y agregó: "Ni idea si vamos a vivir juntos. Esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes. Ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante".

Sobre la filtración de su embarazo, la modelo confesó que se enteró por un periodista. "Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel (de Brito). Me habló cuando se supo y yo no se lo había contado a nadie, ni a mi nena. Le pedí que me espere. Me fui corriendo a contárselo a Chloe antes de que lo diga", relató. También confirmó que espera un varón. La noticia la llenó de alegría, aunque la exposición mediática aceleró los tiempos para compartirlo con su familia.