Mauro Icardi se instaló con la China Suárez y tomó una decisión sobre los perros de Wanda Nara: ‘Los sacaron...'"

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a la Argentina después de un viaje de lujo por Japón y las Islas Maldivas, donde el futbolista compartió una foto de su novia al borde de la censura. Apenas pisaron Buenos Aires, Icardi se reencontró con sus hijas y la pareja se instaló en la famosa "casa de los sueños" y, según contó el periodista Gustavo Méndez en "La mañana con Moria" (eltrece), tomaron una decisión sobre los perros de Wanda Nara.

"Se instalaron en la casa de los sueños. Ayer por la tarde sacaron a pasear a los perritos", reveló Méndez al aire. El periodista aseguró que los familiares de Icardi se acercaron a buscar a las mascotas para darles una vuelta, algo que los vecinos notaron de inmediato.

Cabe recordar que meses atrás, el mismo cronista había denunciado que Wanda Nara dejó a dos de sus perros en una especie de canil al lado de su casa. En aquel momento, los testimonios de los residentes fueron contundentes: "Los vecinos los vieron sin agua, bajo el rayo del sol y enjaulados", afirmó Méndez.

La historia de los perros viene de largo. En marzo de este año, las imágenes de los animales encerrados en un canil dieron la vuelta a todos los programas. Wanda Nara salió al cruce en sus redes sociales para defenderse: "Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados. El chihuahua que se llama Galatasaray (es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro y rasca el vidrio. Le gusta y ama estar ahí", escribió.

También disparó contra Icardi: "Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí". Ese mensaje después lo borró. Nora Colosimo, mamá de Wanda, salió a respaldarla: "Las cuatro mascotas están esterilizadas, vacunadas, alimentadas, cuidadas y felices".

Mientras la polémica por los animales sigue dando coletazos, Méndez también aportó novedades sobre la vida de Icardi. El futbolista estaría a punto de cerrar su nuevo contrato y todo indica que seguiría en el Galatasaray. "No va a venir a la Argentina", sentenció el periodista, desmintiendo cualquier posibilidad de un regreso definitivo al país.

Además, aclaró que la supuesta buena relación que Wanda Nara dijo tener con el delantero es puro verso: "Ella dijo que hablaban hace dos meses pero nunca se hablaron". Y también bajó otro rumor: Icardi no planea viajar a Rosario para ver a su padre. Entonces, el futuro del jugador sigue atado a Turquía, lejos del escándalo mediático local.