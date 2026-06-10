Tras hacer dos River, Lali Espósito estuvo en el estreno de "Charlie y la fábrica de chocolate": las fotos de los famosos

"Charlie y la fábrica de chocolate" arrancó sus funciones en el Teatro Gran Rex con un éxito rotundo. La obra, que tiene como protagonista a Rada Aristarán y un gran elenco, deslumbró al público en su función de prensa del martes 9 de junio. A sala llena, las celebridades dijeron presente: se vieron a Cris Morena, Abel Pintos, Karina La Princesita y muchos más. Entre todas las figuras, una que robó todas las miradas fue Lali Espósito, que llegó agotada por sus dos shows en River Plate. La cantante, pese al cansancio extremo, no faltó a la cita y se quedó hasta el final, emocionada como pocas veces se la vio.

Según La Pavada de Diario Crónica, el ambiente en el Gran Rex se sintió eléctrico desde el primer minuto. Los famosos no quisieron perderse el estreno de esta versión del clásico de Roald Dahl. Con una sala repleta y una ovación de pie, todos felicitaron a Rada, Mery del Cerro, Sebastián Almada y al resto del elenco.

Flor de la Ve, Isabel Macedo y Marixa Balli en el esstreno de "Charlie y la fábrica de chocolate".

La producción de la obra logró un despliegue técnico y artístico que dejó boquiabiertos a los presentes. Se espera que "Charlie y la fábrica de chocolate" sea el gran suceso de las vacaciones de invierno, una propuesta que combina magia, música y mensajes profundos, ideal tanto para chicos como para grandes.

Al estreno también asistieron Thelma Fardín, Benjamín Rojas y Carolina Papaleo.

El momento más conmovedor de la noche llegó con Lali Espósito. La cantante, que el domingo anterior tocó bajo una tormenta feroz en River Plate, confesó entre bastidores que estaba "hecha pelota". Aun así, se sacó fuerzas de donde no tenía para acompañar a sus colegas.

Abel Pintos, con su esposa e hijo, en la función de "Willie Wonka y la fábrica de chocolate".

Durante la función, Lali no paró de aplaudir y, según testigos, se le escaparon varias lágrimas en los pasajes más emotivos. Su presencia generó una ola de fotos y saludos en la alfombra violeta. La artista dejó en claro que, pese a la exigencia física y emocional de sus dos conciertos en el estadio de Núñez, el arte y el apoyo a sus pares son más fuertes que cualquier agotamiento.

La función de prensa también sirvió como antesala de lo que será un mes de julio a pura fantasía en el teatro de la calle Corrientes. "Charlie y la fábrica de chocolate" promete llenar la sala durante toda la temporada invernal. Con Rada Aristarán brillando en el rol principal, y el respaldo de un elenco de lujo, la obra ya cosecha críticas positivas y una expectativa enorme. El dato curioso: Lali Espósito, a pesar de su cansancio extremo, se quedó hasta el final de la función y se la vio abrazar a cada miembro del elenco. Una imagen que resume la pasión y el compañerismo del ambiente artístico argentino. Para ver el registro completo de la alfombra violeta, se puede consultar la galería de fotos publicada por Infobae.