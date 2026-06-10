Josefina Pouso fue operada y compartió una foto que preocupó a sus seguidores: "Estamos bien..."

Josefina Pouso se sometió a una cirugía programada y compartió en sus redes sociales el camino hacia el quirófano, lo que generó preocupación entre sus seguidores. La periodista mostró imágenes desde la clínica, una foto en silla de ruedas y luego un mensaje que llevó alivio: "Estamos bien los 33". El procedimiento, según su médico, fue una artroscopia de rodilla. El episodio reavivó además la atención sobre su reciente cambio estético, cuando se rapó la cabeza y lo explicó como un "cambio profundo".

"Lista, preparada, ya...", escribió Josefina en sus historias de Instagram mientras se dirigía a la clínica. Allí se la vio en la sala de espera y luego ya con la bata quirúrgica. Pero la imagen que más alarmó a sus casi 85 mil seguidores fue otra: una fotografía donde aparecía en silla de ruedas, abrazada a un médico.

"En las manos del mejor", comentó entonces, arrobando al Dr. Alejandro Druetto y acompañando el texto con un corazón blanco. Esa frase, cortada a propósito para el título, dejó a muchos con la incógnita sobre el estado real de la periodista.

Minutos después, la propia Pouso salió a despejar las dudas. Desde la cama de la habitación posintervención, subió una nueva imagen y escribió: "Estamos bien los 33". La frase, que mezcla humor y complicidad con su entorno, funcionó como un parte médico afectuoso y descontracturado. Ella no dio más precisiones sobre la operación, pero fue el doctor Druetto quien, en sus propias redes sociales, aportó el dato clave: "Hoy toca cirugías de rodilla, pero bajo artroscopia". Se trató entonces de una intervención mínimamente invasiva, habitual para lesiones meniscales o ligamentarias.

El episodio quirúrgico encontró a una Josefina Pouso que ya venía mostrando una faceta de transformación personal. A fines de septiembre pasado, la periodista sorprendió al raparse la cabeza y teñirse el pelo de rubio. Lejos de los prejuicios que asocian un corte de pelo drástico con una crisis, ella lo definió como "un cambio profundo y de consecuencias importantes". En aquel posteo, compartido con su colorista, lanzó una pregunta retórica: "¿A quién alguna vez afirmó que cortarse o teñirse el pelo es sinónimo de crisis, le preguntaría: a qué definición de crisis se refería?".

Esa reflexión sobre el cambio voluntario y disfrutado resuena ahora con su actitud frente a la cirugía: sin dramatismo, con información dosificada pero sin ocultamientos, y usando el humor como escudo. "Nunca el deber ser fue mi zona de confort", sentenció entonces. Y cerró: "Así que aquí estoy, siendo La Pouso más que nunca...". La combinación de la operación de rodilla más ese cambio estético previo dibuja el retrato de una figura pública que elige mostrar sus procesos sin pedir permiso, pero también sin generar alarma innecesaria.

El caso de Josefina Pouso refleja algo cada vez más común entre los famosos: el uso de las redes sociales como canal directo para contar intervenciones médicas, pero también el riesgo de que una imagen fuera de contexto (como la silla de ruedas) dispare la preocupación masiva. La periodista manejó los tiempos con oficio: primero el suspenso, después el dato médico escueto y finalmente la tranquilidad. En una era donde cada publicación se mira con lupa, ella logró que el mismo posteo que asustó se convirtiera después en un chiste interno con sus seguidores. "Estamos bien los 33" quedará como la frase que cierra un susto con un abrazo digital.