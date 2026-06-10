Santiago del Moro explotó de furia ante las acusaciones de fraude en "Gran Hermano": "No pueden..."

Con el paso de las semanas, "Gran Hermano: Generación Dorada" está más encendido que nunca y eso también se refleja fuera de la casa. En las últimas horas comenzaron a circular rumores que aseguraban que el reality estaría arreglado y que ya se conocerían los finalistas. Frente al revuelo que generaron esas versiones, Santiago del Moro explotó de furia y respondió sin filtros.

La polémica cobró fuerza luego de que, en el programa de streaming "Ya fue Todo" (Jotax Digital), Ale Castelo difundiera un supuesto mensaje atribuido a una persona cercana a la producción de Telefe. En ese texto se aseguraba que Manuel Ibero sería el ganador de esta edición y que Andrea del Boca tendría asegurado un lugar entre los finalistas del reality.

Ante la repercusión de esos comentarios, Del Moro decidió utilizar su cuenta de "X" (ex Twitter) para desmentir categóricamente la información. Molesto por las acusaciones, escribió: "Esto es mentira además de un delirio", dejando en claro su postura frente a las versiones que circulaban.

Lejos de quedarse ahí, el conductor de "GH" explicó por qué eligió intervenir públicamente. "Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse", sostuvo, en referencia a los concursantes señalados por los rumores.

El mensaje de Santiago del Moro. (Foto: X).

De esta manera, Del Moro buscó ponerle fin a las sospechas sobre un supuesto favoritismo y respaldó el desarrollo del reality. Mientras tanto, la competencia entra en su etapa más caliente y cada movimiento dentro de la casa sigue generando debate entre los fanáticos.