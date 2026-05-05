La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

Lo que parecía ser uno de los momentos más importantes en la carrera de Eugenia Quevedo terminó convirtiéndose también en una noche de mucha emoción y vulnerabilidad. La artista fue la gran sorpresa de una de las fechas de Ricardo Arjona en el Movistar Arena, donde ambos interpretaron juntos Fuiste Tú ante miles de personas.

Tras bajar del escenario, Eugenia Quevedo compartió su lado más vulnerable en redes sociales

La invitación marcó un verdadero hito en la carrera de la cantante, quien fue la primera artista invitada durante la serie de shows sold out del músico guatemalteco en Buenos Aires. Sin embargo, detrás de la emoción del momento, Quevedo atravesó una fuerte batalla interna marcada por los nervios y la autoexigencia.

Minutos después del show, la artista decidió compartir con sus seguidores cómo se sentía realmente. A través de sus redes sociales publicó un video donde se mostró completamente sincera:

"Les voy a ser sincera, la estoy pasando pésimo. Creo que hay cosas que todavía tengo que aprender, y eso es a controlar mis nervios", expresó visiblemente movilizada.

Durante su descargo, Quevedo reconoció que este tipo de emociones suelen acompañarla en distintos escenarios, incluso en presentaciones con La Banda de Carlitos.

"Siempre me pasa en todos los shows... es algo que no lo puedo controlar. Se siente superhumano, pero es horrible porque la paso pésimo", confesó.

La cantante también habló de la frustración que sintió al escuchar su propia performance y sentir que no pudo dar todo lo que había preparado para una oportunidad tan especial.

"Me la paso estudiando, me la paso dándolo todo... y sentir que los nervios te juegan en contra es muy angustiante. No podía cantar de los nervios", agregó.

En medio del desahogo, también compartió uno de los aspectos más íntimos de ese momento emocional, al revelar que lo único que quería era volver a su casa y abrazar a su hija para encontrar calma.

A pesar del duro momento, el apoyo de sus seguidores no tardó en llegar. Cientos de mensajes de cariño inundaron sus redes sociales, algo que la propia artista terminó agradeciendo horas más tarde.

"Gracias a todos por sus mensajes, son hermosos. Me dieron mucho amor y eso no tiene precio. Ya se me pasó la locura", escribió luego en una historia.

Mientras tanto, Ricardo Arjona también le dedicó un gesto público y compartió un fragmento de la presentación en sus redes, acompañándolo con un mensaje de cariño hacia la cantante.

Lo que comenzó como una noche soñada sobre el escenario terminó mostrando también el lado más humano detrás de los artistas: el de los nervios, la presión... y la valentía de mostrarse tal como son.