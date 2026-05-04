"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

En medio de una situación económica cada vez más compleja en Argentina, marcada por la suba constante de precios, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes, las historias individuales empiezan a reflejar una problemática colectiva.

En ese contexto, el testimonio de una jubilada sobre su imposibilidad de cubrir gastos básicos no solo generó empatía, sino que también desató una fuerte polémica en redes sociales tras la reacción de una de las figuras más influyentes del mundo empresarial.

Un intercambio en redes sociales volvió a poner el foco sobre Marcos Galperin y Martín Pérez Disalvo, luego de una reacción que generó controversia y miles de comentarios. El episodio se originó a partir de un video viral que mostró la difícil situación económica de una jubilada y derivó en un fuerte cruce público.

El video que detonó la discusión

Todo comenzó con la circulación de un recorte televisivo emitido por Todo Noticias, donde una mujer mayor relataba las dificultades que enfrenta para cubrir sus gastos mensuales.

En el testimonio, la jubilada expresaba su angustia al asegurar que "no podía vivir" con su haber, señalando el impacto del precio de los medicamentos y explicando que necesita ayuda de sus hijos para sostenerse. Además, aclaraba que no tuvo empleo formal porque se dedicó a las tareas del hogar.

La reacción de Galperin que generó rechazo

Tras la viralización del clip -que acumuló miles de interacciones-, el empresario argentino, fundador, presidente y CEO de Mercado Libre respondió con un emoji de "carita sonriente", lo que provocó una inmediata ola de críticas en la red social X (ex Twitter).

El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la situación de la mujer, lo que alimentó el debate y multiplicó las repercusiones.

La reacción de Marcos Gaperin

La respuesta de Coscu: indignación sin filtro

Entre las voces que reaccionaron apareció Coscu, quien cuestionó duramente la actitud del empresario.

"Pero, ¿cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía a una familia siendo ama de casa", expresó el streamer.

Lejos de quedarse ahí, reforzó su postura con otro mensaje:

"Cuando les preguntes si la plata les da felicidad, acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios".

La respuesta de Coscu al posteo de Marcos Galperin

Un cruce que amplifica el debate social

El episodio escaló rápidamente y se convirtió en tendencia, sumando miles de comentarios y posicionándose como uno de los temas más discutidos del momento. La interacción entre ambos referentes volvió a poner sobre la mesa discusiones más amplias vinculadas a la desigualdad, el costo de vida y el rol de las figuras públicas en redes sociales.

Repercusiones que trascienden las redes

Lo que comenzó como una simple reacción digital terminó transformándose en un caso de alto impacto mediático. El cruce entre Marcos Galperin y Coscu no solo expuso posturas enfrentadas, sino que también reflejó el clima social en torno a la realidad económica de muchos argentinos.