Javier Milei admite el malestar por el rumbo de la economía, pero tiene fe en que haya una reactivación

Hay un fenómeno mediático poco habitual y es que los micrófonos callejeros muestran por estos días con poca excepción el padecimiento de la situación económica. En el gobierno de Javier Milei ya no niegan que esas declaraciones sueltas que captura cada día Crónica tengan eco en los índices oficiales y hay promesas de repunte a partir de este mes, junto con la desaceleración de precios.



"La inflación va a bajar y la economía va a volver a crecer", sostuvo el Presidente en uno de sus discursos ante empresarios de la semana. El modelo centrado en la energía, la minería y el agro no tiene por ahora un plan de contención para los caídos, como la industria, el comercio y otros.

Pero Milei apuesta a que la "transición" de modelo y la premisa de "eficiencia económica" dará sus frutos de cara al 2027. Faltan 17 meses y aparecen dudas en el cosmos violeta. Es lo mismo que ocurre con el conflicto alrededor de Manuel Adorni, cuyo respaldo en el Congreso, por las dudas, no era optativo, tal cual bajó la orden la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Salió muy bien", resumieron a Crónica cerca del funcionario bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Es una causa que preocupa a la Casa Rosada junto con $Libra y Andis. Milei no sólo pone su capital político a disposición de Adorni, también se llevó un poco la marca el último miércoles, con el episodio en el que le gritó "chorros" a los trabajadores de prensa en el Congreso.

El enojo presidencial no alivia, igualmente, expresiones de malestar en las terminales del transporte público de los centros urbanos de todo el país. En la previa al Día del Trabajador la "calle" se expresó entre algunos pocos que aseguran que "el que quiere trabajar, encuentra, hay muchos que lloran pero no quieren trabajar, el que quiere llega a fin de mes" y los que afirman "tengo tres trabajos y no llego, no se puede más".

Es así que en los mitines de mesa chica violeta comenzaron a tomar nota de la expansión del segundo grupo. No hay mucha opción cuando las encuestas adversas se acumulan y muestran que la imagen presidencial sigue en picada con eje en un empeoramiento de la expectativa económica, la inflación y, últimamente, la corrupción.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito pone contra las cuerdas a Adorni y la imagen del Gobierno.

Expectativas

Así lo mostró una de las pocas encuestadoras que acertó con precisión el triunfo de Milei en 2023, tanto en la primera vuelta como en el balotaje. La última medición de la brasileña Atlas Intel llegó a los despachos violetas como alerta para la ortodoxia del modelo.

En ese sondeo realizado entre el 24 y el 28 de abril, un 59,3% sentenció que la gestión es "Mala/Muy mala"; mientras que el 30,6% opina que es "Excelente/Buena" y el 10,1% lo califica de "Regular".

El 63% desaprobó el desempeño de Milei y el 35,5% lo aprobó. En imagen positiva quedó primera Myriam Bregman del Frente de Izquierda; en segundo el gobernador bonaerense y dirigente del peronismo, Axel Kicillof, que sumó 46%; en tercero, se acercó la expresidenta Cristina Kirchner, con 41%. Cuarto la senadora libertaria exPRO, Patricia Bullrich; y quinto Milei con el 26%.

El Presidente no alcanzó los 30 puntos y dijo luego: "Por los logros económicos tenemos reconocimiento internacional, pero nadie es profeta en su tierra". La frase le siguió a la de la semana previa cuando pidió "paciencia" ante empresarios aunque de su modelo no se va a mover "un ápice": "Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada: todos podemos volver a trabajar al sector privado".

Por lo pronto, Milei realizará su 16° viaje este martes hacia los Estados Unidos. Lo espera el tercer discurso en lo que va del mandato en el Instituto Milken, el think tank liberal que reúne a importantes figuras globales.

Pese a estar cumpliendo una condena, Cristina Kirchner tiene mejor imagen positiva que Javier Milei.

17 largos meses

Quedan 17 meses de gobierno para Milei, lo mismo falta para las urnas en las que peleará la reelección. Es novedad entre algunos de sus principales alfiles la reciente admisión de que el salario no puede llegar así al año próximo para ser competitivos. La mayoría ubica para "después del Mundial de Fútbol" el inicio a los esfuerzos concretos que determinarán cómo será la campaña en cada provincia y a nivel nacional.

El Presidente confía en que la segunda mitad del año será mejor, pero empieza a aceptar que no alcanzará con acumular dólares si las encuestas sobre la vida diaria de los trabajadores le devuelven un panorama aterrador para La Libertad Avanza.

Desde el Ministerio de Economía empiezan a flexibilizar la postura con algunas medidas como liberar ATNs para las provincias aliadas. Desde el Banco Central habilitaron a todos los bancos públicos y privados a bajar encajes, tener mayor liquidez, dar crédito, mejorar la tasa de interés.

En el universo de los gobernadores aliados/dialoguistas el encanto igual empieza a desvanecerse y corren rumores de que los desdoblamientos de la elección nacional ya no se evalúan con calendario individual. Los jefes provinciales no descartan unificar la fecha de votación para evitar acuerdos unilaterales con los violetas y consolidar peso de "liga federal" en las urnas contra Nación.

Ante estos actos de rebeldía, se verá si Milei se aferra como pregona a su modelo o retoma el pragmatismo, tal cual supo hacerlo en el plano político, cuando negoció para obtener logros parlamentarios. Es un misterio si estará dispuesto o no a levantar el pie de las paritarias para que acompañen la inflación, a modo de dar aire al consumo.

Con tarifas recargadas y combustibles descongelados, los trabajadores de los comercios, por ejemplo, se encontraron esta semana con que finalmente les homologaron la paritaria que establece un alza del 5% para el trimestre abril-junio, desglosado en 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. E incluye un bono no remunerativo de $120.000 mensuales, incorporándose al básico en julio.

La tensión había escalado por un rechazo inicial del gobierno. Desde el sindicato advirtieron que de no aprobarlo, endurecerían la postura y reclamarían por lo perdido frente la inflación desde 2023. No hizo falta. El gobierno aceptó las sumas que a simple vista ni siquiera cubren el 2,9% del IPC de marzo.

Milei resiste los embates del malestar de la gente por la situación económica y apuesta a una pronta reactivación.

El Día del Trabajador

Es así que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtieron que están dispuestos a dar la lucha por los salarios. "Se terminó la paciencia, señor Presidente", fue el mensaje de la marcha del 30 de abril en Plaza de Mayo sobre el ajuste y la insistencia con la reforma laboral.

La ley de "Modernización" laboral acaba de ser reactivada por la Justicia, con un fallo que revirtió el que le había dado la razón a la central obrera; la nueva normativa habilita la extensión de la jornada laboral diaria hasta 12 horas "mediante acuerdos voluntarios entre empleado y empleador", implementando un sistema de "banco de horas" para compensar el tiempo extra.

"Feliz Día del Trabajador", posteó Milei en su cuenta de X este 1° de mayo. Le adjuntó un video animado donde con legos celestes se forma la silueta de la Argentina y lo dedicó "al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez. Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei".

El Día Internacional del Trabajador tiene su origen en la huelga de 1886 en Chicago, en la que uno de los principales reclamos fue la jornada. Ese día marcó la conquista del movimiento obrero que muchos países, como la Argentina, replicaron al adoptar el límite de 8 horas diarias. La consigna era "ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio".