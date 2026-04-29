Adorni en el Congreso: respondió sin responder sobre sus viajes, su patrimonio y el vínculo con Grandio

Antes de su presentación oral ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió más de 2.100 consultas de los bloques parlamentarios. Entre los más de 4.800 interrogantes elevados por la oposición, cuatro respuestas concentraron la atención: el viaje a Punta del Este, la evolución patrimonial del funcionario y su esposa, el vínculo con el periodista Marcelo Grandio y la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial durante el viaje a Estados Unidos.

El viaje a Punta del Este y quién pagó

La pregunta N°559 apuntaba directamente a uno de los ejes de la causa judicial: si el viaje de Adorni a Punta del Este fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros. El propio Adorni había afirmado haber pagado los pasajes de su familia, pero el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el costo fue cubierto por el empresario y periodista Marcelo Grandio.

El Gobierno respondió que el viaje no correspondía ser incluido en ese registro, ya que la norma que lo regula -el artículo 3 del Decreto 1179/2016- aplica exclusivamente a viajes financiados por terceros para actividades académicas o culturales. Aunque los legisladores buscaban precisiones sobre quién financió el traslado y qué vínculo tiene esa persona con la administración pública, la respuesta oficial no aportó datos concretos sobre ninguno de esos puntos.

Patrimonio reservado y declaración jurada

A través de la pregunta N°1780, los diputados solicitaron el detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su esposa desde el inicio de la función pública, y si hubo acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado. La respuesta fue escueta: el funcionario señaló que los bienes de su cónyuge y grupo familiar figuran en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública, y remitió al portal Datos para el resto.

La postura no es nueva. El 25 de marzo pasado, Adorni ya había zanjado el tema en conferencia de prensa con una frase: "Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado", y se negó a ampliar la información.

Grandio y la TV Pública

La oposición también indagó sobre los posibles contratos entre Grandio y Radio y Televisión Argentina (RTA) a través de las preguntas N°58 y N°1655. Adorni los negó de plano y remitió a respuestas anteriores. Ante la consulta sobre un presunto allanamiento en la TV Pública, el Ejecutivo se escudó en el proceso judicial en curso: sostuvo que la información "se encuentra bajo la órbita del juzgado interviniente" y que su divulgación está sujeta a las restricciones propias de la causa.

El vuelo presidencial y la esposa del funcionario

El cuarto eje fue la presencia de Bettina Angeletti en el vuelo del 6 de marzo hacia Estados Unidos, en el marco del evento Argentina Week. El Gobierno confirmó que la esposa del jefe de Gabinete viajó en el avión presidencial como "invitada de la Presidencia de la Nación" y sostuvo que su presencia "no generó gasto alguno para el Estado". También aclaró que el vuelo no está alcanzado por la Decisión Administrativa 9/2026 por tratarse de un vuelo presidencial.

La semana pasada, el juez Daniel Rafecas cerró la causa vinculada a ese viaje por "ausencia de delito".