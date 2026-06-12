A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

A una semana de la muerte de Carlos "Indio" Solari, Lionel Messi volvió a rendir homenaje al histórico referente del rock argentino. Esta vez lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de un entrenamiento de la Selección Argentina y eligió acompañarlas con la canción "Encuentro con un ángel amateur", interpretada por el Indio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La publicación no pasó desapercibida entre los fanáticos, que rápidamente destacaron el gesto del capitán argentino en medio de la preparación del equipo para su debut en el Mundial 2026.

No es la primera vez que Messi se manifiesta tras el fallecimiento del músico. El mismo día en que se confirmó la noticia, el rosarino publicó una fotografía del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre el escenario y escribió un sentido mensaje: "Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.".

El homenaje se suma a las numerosas muestras de cariño que artistas, deportistas y personalidades de distintos ámbitos le dedicaron al Indio durante los últimos días.

"Siempre en nuestros corazones": el conmovedor posteo de Lionel Messi

A pocos días de ese compromiso, Messi volvió a demostrar la admiración que siente por una de las figuras más importantes de la música argentina, manteniendo vivo el legado de un artista que marcó a generaciones enteras con sus canciones.