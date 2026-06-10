El mensaje de Messi tras su regreso a las canchas que ilusiona a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi se despachó con un gol de penal y más de 20 minutos de rodaje durante la goleada de la Selección Argentina ante Islandia, que sirvió como preparación para su partipación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

El astro rosarino se dirigió a todos los argentinos a menos de una semana del debut del duelo ante Argelia en Kansas por la Copa del Mundo.

"Vamos, más juntos que nunca", publicó Messi en su cuenta oficial de la red social Instagram a pocos minutos de haber terminado el amistoso en Auburn.

Las palabras de Leo Messi generaron un gran impacto en los fanáticos y el posteo ya lleva más de 3 millones de likes y miles de comentarios.

El fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026