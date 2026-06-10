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PALABRA DE CRACK

El mensaje de Messi tras su regreso a las canchas que ilusiona a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi se expresó en las redes sociales tras la goleada frente a Islandia y a menos de una semana del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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Lionel Messi se despachó con un gol de penal y más de 20 minutos de rodaje durante la goleada de la Selección Argentina ante Islandia, que sirvió como preparación para su partipación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

El astro rosarino se dirigió a todos los argentinos a menos de una semana del debut del duelo ante Argelia en Kansas por la Copa del Mundo.

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 "Vamos, más juntos que nunca", publicó Messi en su cuenta oficial de la red social Instagram a pocos minutos de haber terminado el amistoso en Auburn.

Las palabras de Leo Messi generaron un gran impacto en los fanáticos y el posteo ya lleva más de 3 millones de likes y miles de comentarios.

El fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

  • Argentina vs. Argelia - Martes 16/6 - 22 hs
  • Argentina vs. Austria - Lunes 22/6 - 14hs
  • Argentina vs. Jordania - Sábado 27/6 - 23hs
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