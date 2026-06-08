Scaloni confirmó que Messi jugará el amistoso ante Islandia

Lionel Scaloni brindó este lunes una conferencia de prensa en la previa del segundo amistoso que tendrá la Selección argentina antes del inicio del Mundial y confirmó que Lionel Messi disputará el encuentro contra Islandia que se disputará este lunes en Alabama.

"Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos", aclaró el entrenador.

Otra novedad positiva que brindó Scaloni es que "Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia". Se trata de tres futbolistas que llegaron lesionados al comienzo de la preparación para el Mundial.

Asimismo, el director técnico afirmó que Leandro Paredes, otro jugador que está con molestias físicas, "estará para sumarse en los próximos días".

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