El historial de las selecciones del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará en solo tres días, tendrá al Grupo I como uno de los que puede ser más parejo.

Aún así sobresale Francia, campeón en 2018 y finalista en 2022, que es uno de los grandes candidatos con Kylian Mbappé y un grupo de futbolistas de primer nivel que invita a soñar.

También está Noruega de Erling Haaland de Manchester City y de Martin Ødegaard del Arsenal, que serán un seleccionado durísimo que te puede dejar sin nada.

Un paso más abajo en cuanto al nivel aparece Senegal con Sadio Mané y por último, Irak, que dio la talla al empatar frente a España en un amistoso.

El historial de las selecciones del Grupo I en Mundiales

Francia:

Participaciones: 16.

Mejor actuación: campeón en Francia 1998 y en Rusia 2018

Máximo goleador en Mundiales: Just Fontaine con 13.

Alguna curiosidad: alcanzó cuatro finales en las últimas siete ediciones.

Actuación en Qatar 2022: finalista.



Senegal:

Participaciones: 3.

Mejor actuación: cuartos de final en Corea-Japón 2002.

Máximo goleador en Mundiales: Papa Bouba Diop con 3.

Alguna curiosidad: su primera participación en un Mundial fue en Corea-Japón 2002, donde debutó con un triunfo ante Francia y además alcanzó los cuartos de final.

Actuación en Qatar 2022: octavos de final.





Irak:

Participaciones: 1.

Mejor actuación: fase de grupos en México 1986

Máximo goleador en Mundiales: Ahmed Radhi Humaiesh Al-Salehi con 1.

Algunas curiosidades: perdió todos los partidos que disputó en Mundiales. El último jueves sorprendió al mundo al igualar contra España en un amistoso.

Actuación en Qatar 2022: no clasificó.



Noruega: