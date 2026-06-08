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El historial de las selecciones del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA

El Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA lo conforman Francia, Noruega, Senegal e Irak, por lo que promete ser emocionante.

Juan Riera
Juan Riera
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El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará en solo tres días, tendrá al Grupo I como uno de los que puede ser más parejo.

Aún así sobresale Francia, campeón en 2018 y finalista en 2022, que es uno de los grandes candidatos con Kylian Mbappé y un grupo de futbolistas de primer nivel que invita a soñar.

También está Noruega de Erling Haaland de Manchester City y de Martin Ødegaard del Arsenal, que serán un seleccionado durísimo que te puede dejar sin nada.

El historial de las selecciones del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA

Un paso más abajo en cuanto al nivel aparece Senegal con Sadio Mané y por último, Irak, que dio la talla al empatar frente a España en un amistoso.

El historial de las selecciones del Grupo I del Mundial 2026 de la FIFA

El historial de las selecciones del Grupo I en Mundiales

Francia:

  • Participaciones: 16.
  • Mejor actuación: campeón en Francia 1998 y en Rusia 2018
  • Máximo goleador en Mundiales: Just Fontaine con 13.
  • Alguna curiosidad: alcanzó cuatro finales en las últimas siete ediciones.
  • Actuación en Qatar 2022: finalista.


Senegal:

  • Participaciones: 3.
  • Mejor actuación: cuartos de final en Corea-Japón 2002.
  • Máximo goleador en Mundiales: Papa Bouba Diop con 3.
  • Alguna curiosidad: su primera participación en un Mundial fue en Corea-Japón 2002, donde debutó con un triunfo ante Francia y además alcanzó los cuartos de final.
  • Actuación en Qatar 2022: octavos de final.


Irak:

  • Participaciones: 1.
  • Mejor actuación: fase de grupos en México 1986
  • Máximo goleador en Mundiales: Ahmed Radhi Humaiesh Al-Salehi con 1.
  • Algunas curiosidades: perdió todos los partidos que disputó en Mundiales. El último jueves sorprendió al mundo al igualar contra España en un amistoso.
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.


Noruega:

  • Participaciones: 3.
  • Mejor actuación: octavos de final en Francia 1938 y en Francia 1998.
  • Máximo goleador en Mundiales: Kjetil Rekdal con 2.
  • Algunas curiosidades: dos de sus tres participaciones mundialistas se dieron en Francia. En 1998 dio una de las mayores sorpresas al ganarle a Brasil en la fase de grupos.
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.
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