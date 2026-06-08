Tigres despreció la oferta de River por Ángel Correa

El mercado de pases "agresivo" que prometió Stefano Di Carlo para este semestre de River Plate, sufrió su primer gran problema ya que Tigres de México rechazó la primera propuesta por Ángel Correa.

Si bien desde el Millo ya manifestaron tener un acuerdo con el delantero en cuanto a su contrato a largo plazo, desde el club mexicano consideran completamente insuficiente la oferta. Es más, adelantaron que lo dejarán ir siempre y cuando pongan sobre la mesa una suma cercana a los 14 millones de dólares.

Eduardo Coudet ya sabe que puede contar con Nicolás Otamendi, quien se sumará al grupo tras disputar con la Selección Argentina el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, a falta de hacerse oficial, se confirmó que River Plate se puso de acuerdo con el Getafe



