Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá poco tiempo para volver a recargar energías luego del inconsistente Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en el que terminó 15, ya que este fin de semana tendrá un nuevo desafío a bordo de su Alpine con el Gran Premio de Barcelona, que corresponde a la séptima fecha del calendario.

El piloto tratará de volver al nivel que lo llevó a termina séptimo en Miami y sexto en Canadá, sumando puntos en ambas ocasiones para la escudería francesa.

El GP de Barcelona se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene una extensión de 4,657 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El único antecedente de Colapinto en este circuito desde que llegó a la Fórmula 1 se dio el año pasado, cuando terminó en el decimoquinto lugar tras una más que discreta actuación.

En lo que respecta a la pelea por el título, el italiano Kimi Antonelli con Mercedes, llega a esta fecha como el cómo líder con 156 puntos, 66 más que su escolta, que es el británico Lewis Hamilton de Ferrari.

El cronograma completo del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1



Viernes 12/6:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12



Sábado 13/6:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11



Domingo 14/6: