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Así quedó el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 tras la victoria de Antonelli en Mónaco

Kimi Antonelli, que ganó su quinta carrera consecutva, lidera con mucha diferencia las posiciones del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1.

Juan Riera
Juan Riera
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Kimi Antonelli ganó de punta a punta el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y sigue estirando diferencias como líder del Campeonato de Pilotos. Lewis Hamilton con Ferrari, que terminó segundo, fue el único que le pudo hacer algo de sombra.

Franco Colapinto terminó en la posición número 15 y no pudo sumar puntos en este circuito en el cual es difícil adelantar a los rivales y en una carrera en la que hubo siete abandonos, incluido el de Max Verstappen.

Campeonato de Pilotos de Fórmula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) - 90 puntos
  3. George Russell (Mercedes) - 88 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos
  5. Oscar Piastri (McLaren) - 60 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) - 58 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) - 43 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 29 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 26 puntos
  11. Oliver Bearman (Haas) - 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) - 15 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 13 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) - 6 puntos
  15. Alexander Albon (Williams) - 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) - 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos
  18. Sergio Pérez (Cadillac) - 1 punto
  19. Nico Hulkenberg (Audi) - 0 puntos
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos
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