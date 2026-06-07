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Así quedó el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 tras la victoria de Antonelli en Mónaco
Kimi Antonelli, que ganó su quinta carrera consecutva, lidera con mucha diferencia las posiciones del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1.
Kimi Antonelli ganó de punta a punta el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y sigue estirando diferencias como líder del Campeonato de Pilotos. Lewis Hamilton con Ferrari, que terminó segundo, fue el único que le pudo hacer algo de sombra.
Franco Colapinto terminó en la posición número 15 y no pudo sumar puntos en este circuito en el cual es difícil adelantar a los rivales y en una carrera en la que hubo siete abandonos, incluido el de Max Verstappen.
Campeonato de Pilotos de Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 90 puntos
- George Russell (Mercedes) - 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) - 60 puntos
- Lando Norris (McLaren) - 58 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) - 43 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) - 29 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) - 26 puntos
- Oliver Bearman (Haas) - 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) - 15 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 13 puntos
- Carlos Sainz (Williams) - 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) - 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) - 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) - 1 punto
- Nico Hulkenberg (Audi) - 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos