El error de la organización con el himno que descolocó a la Selección Argentina antes del partido ante Honduras

Pocos días antes del arranque del Mundial 2026, la Selección Argentina superó una de sus últimas pruebas y derrotó sin problemas a Honduras en Texas.

Pero más allá del juego, el encuentro dejó una perlita que sorprendió a todos apenas unos minutos antes de que se iniciara la acción.

Con los 22 futbolistas dentro del campo de juego, llegó el momento de los himnos. Sin embargo, cuando la delegación de nuestro país se preparaba para entonar las estrofas de la canción patria, los responsables de la organización cometieron un error garrafal.

Por solo unos segundos sonó el conocido hit de Los Palmeras "Bombón Asesino", situación que descolocó a todo el Kyle Field.

Las reacciones fueron variadas: los titulares no pudieron ocultar la incredulidad por esa situación, en tanto que en el banco de los suplentes hubo hasta alguna que otra risa.

¡SORPRESA TOTAL! Así reaccionaron los jugadores de Argentina cuando sonó el Bombón Asesino en Kyle Field pic.twitter.com/AoJacetQtd — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Más tarde, la cuenta oficial del combinado nacional en redes sociales bromeó con el episodio, compartió una foto de Lautaro Martínez, autor del primer gol, y escribió: "Un bombón asesino...".

Superada esta prueba, los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a presentarse el martes frente a Islandia, en lo que será su último compromiso previo al inicio oficial de la Copa del Mundo.