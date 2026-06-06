Sin sufrir y con grandes noticias, la Selección Argentina derrotó a Honduras en uno de los amistosos previos al Mundial 2026
En una de sus pruebas finales antes del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina le ganó un amistoso a Honduras en Texas.
Pocos días antes del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina se impuso 2-0 a Honduras en un amistoso internacional que tuvo lugar en Texas.
Una prueba cumplida, eso fue el encuentro en el que la Albiceleste le ganó al conjunto caribeño.
Se sabía que el rival era inferior y, por eso, Lionel Scaloni se dio el lujo de dejar los 90 minutos en el banco a Lionel Messi, mover muchas piezas y contemplar varios escenarios de cara a la Copa del Mundo que se avecina.
En el juego no hubo problemas, ya que el combinado nacional tuvo el dominio y también creó situaciones. La apertura del marcador llegó recién a los 36 minutos del primer tiempo cuando, tras una controversial falta ante Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez cambió penal por gol.
Para completar el trámite, el equipo que defenderá la corona obtenida en 2022 volvió a pegar en los primeros minutos del complemento con una notable asistencia del Toro para que Giuliano Simeone llegue desde atrás y convierta.
Con buenas actuaciones de Agustín Giay y Valentín Barco, entre otros, el resto del partido trajo hechos positivos.
Entre ellos se destacaron el regreso a la actividad de Cristian Cuti Romero y el debut absoluto de los pibes que llegaron desde el fútbol argentino como Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.
Además, todos los futbolistas terminaron el compromiso sin problemas físicos, algo que habrá que procurar también en el amistoso del próximo martes frente a Islandia.
Falta poco y la expectativa es total. La Selección Argentina tiene material y confianza. Veremos en algunas semanas si todo eso le alcanza para conseguir el objetivo que todos quieren.