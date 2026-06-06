Sin sufrir y con grandes noticias, la Selección Argentina derrotó a Honduras en uno de los amistosos previos al Mundial 2026

Pocos días antes del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina se impuso 2-0 a Honduras en un amistoso internacional que tuvo lugar en Texas.

Una prueba cumplida, eso fue el encuentro en el que la Albiceleste le ganó al conjunto caribeño.

Se sabía que el rival era inferior y, por eso, Lionel Scaloni se dio el lujo de dejar los 90 minutos en el banco a Lionel Messi, mover muchas piezas y contemplar varios escenarios de cara a la Copa del Mundo que se avecina.

En el juego no hubo problemas, ya que el combinado nacional tuvo el dominio y también creó situaciones. La apertura del marcador llegó recién a los 36 minutos del primer tiempo cuando, tras una controversial falta ante Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez cambió penal por gol.

Para completar el trámite, el equipo que defenderá la corona obtenida en 2022 volvió a pegar en los primeros minutos del complemento con una notable asistencia del Toro para que Giuliano Simeone llegue desde atrás y convierta.

Con buenas actuaciones de Agustín Giay y Valentín Barco, entre otros, el resto del partido trajo hechos positivos.

Entre ellos se destacaron el regreso a la actividad de Cristian Cuti Romero y el debut absoluto de los pibes que llegaron desde el fútbol argentino como Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

Además, todos los futbolistas terminaron el compromiso sin problemas físicos, algo que habrá que procurar también en el amistoso del próximo martes frente a Islandia.

Falta poco y la expectativa es total. La Selección Argentina tiene material y confianza. Veremos en algunas semanas si todo eso le alcanza para conseguir el objetivo que todos quieren.

Simeone tuvo la primera para Argentina

¡AVISÓ ARGENTINA!



Giuliano aprovechó la mala salida del arquero de Honduras, remató fuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/RsL53bhnEn — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Lo Celso remató al travesaño y se salvó Honduras

¡Lo Celso y un tremendo remate al travesaño antes del gol de penal de Lautaro! pic.twitter.com/89HohGAwV8 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Gol de Argentina

¡LA FALTA QUE TERMINÓ EN PENAL PARA ARGENTINA! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



A los 34' del primer tiempo, el árbitro sancionó penal por esta infracción de Cristopher Meléndez sobre Nicolás Tagliafico en el área.



¿Qué te la decisión? %uD83E%uDD14 pic.twitter.com/RX0sp5OV3g — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 37' y de penal, Lautaro puso el 1-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/acehFpwhF5 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Lisandro Martínez estuvo al borde de hacer un golazo

¡ERA UN GOLAZO, LICHA!



Martínez tiró una tremenda pirueta y estuvo cerca de poner el 2-0 de la #SelecciónArgentina ante #Honduras. pic.twitter.com/wxQYuHSw70 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Gol de Argentina

¡DOBLETE DE ARGENTINA!



Tras una buena jugada colectiva, Simeone puso a los 54' el 2-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/kWnvPfxcs9 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Aranda avisó con un remate desde lejos