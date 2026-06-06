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UNA Y UNA

Brasil le ganó con lo justo a Egipto y Carlo Ancelotti terminó preocupado por la salida de un futbolista

Este sábado, Brasil derrotó a Egipto en un amistoso previo al Mundial 2026 y Carlo Ancelotti quedó intranquilo a raíz de la posible lesión de un futbolista.

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En este sábado repleto de acción, Brasil también tuvo su amistoso y le ganó 2-1 a Egipto, a días del inicio del Mundial 2026.

El partido que tuvo lugar en Cleveland comenzó con un ritmo frenético y, apenas a los seis minutos, la Verdeamarela se puso en ventaja con un gol de Bruno Guimarães.

Sin embargo, el elenco africano reaccionó y, tras un grave error de Marquinhos, igualó la historia cuatro minutos más tarde por intermedio de Mostafa Ziko.

Para colmo de males, Carlo Ancelotti sufrió un dolor de cabeza a los 16 minutos cuando, tras sentir un pinchazo, Wesley tuvo que dejar la cancha, fue reemplazado por Danilo y, al llegar al banco de suplentes, rompió en llanto.

Al respecto, el jugador de la Roma tendrá que hacerse estudios médicos para saber si tiene una lesión grave o podrá continuar con la delegación para disputar la Copa del Mundo.

De vuelta al juego, la jerarquía pesó y la Canarinha encontró la victoria gracias a la presión alta y el tanto de Endrick a los 6' de la parte complementaria.

Luego del triunfo ante Panamá el pasado fin de semana, el Scratch completó las pruebas que tenía y ahora se meterá de lleno en la preparación final para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá, donde, en exactamente una semana, debutará frente a Marruecos.

Cabe recordar que, después del estreno, Brasil chocará con Haití y Escocia, los otros integrantes del Grupo C.

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