"Corre peligro": golpearon en prisión al arquitecto argentino detenido por racismo en Brasil

La situación del arquitecto argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido en Brasil bajo la acusación de injuria racial contra un niño de siete años, sumó complicaciones en las últimas horas.

Según denunciaron sus abogados, el hombre de 63 años fue agredido por otro interno en el establecimiento penitenciario del estado de Minas Gerais donde se encuentra alojado.

Pedido de excarcelación por razones de seguridad

A raíz del ataque sufrido durante la semana, Murias debió recibir asistencia médica, fue apartado de la población carcelaria común y reubicado en una celda individual.

Ante este panorama, el estudio jurídico liderado por Ciro Chagas presentó un recurso de urgencia ante el Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei con el objetivo de revocar la prisión preventiva o conseguir medidas cautelares alternativas.

En la presentación judicial, los letrados advirtieron que existe un "inminente riesgo para la vida del solicitante", argumentando que el penal ya no ofrece las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física del ciudadano argentino mientras se sustancia el proceso en su contra.

Gestiones diplomáticas en Belo Horizonte

De forma paralela a las acciones en los tribunales brasileños, la defensa técnica del arquitecto inició una serie de trámites ante el Consulado Argentino en Belo Horizonte.

El propósito de estas reuniones es analizar diferentes alternativas de protección y asistencia consular para Murias mientras continúe bajo el régimen de custodia de las autoridades del país vecino.