Sin Neymar, Brasil aplastó a Panamá en un amistoso previo al Mundial 2026

A días del debut en el Mundial 2026 contra Marruecos, Brasil aplastó a una débil Panamá en un amistoso disputado en el Maracaná. Con tantos de Vinicius, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago -de penal- y Danilo, el el elenco local derrotó por 6 a 2 a los centroamericanos, que marcaron a través de Matheus Cunha -en contra- y Carlos Harvey.

Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, que llegan a la Copa del Mundo con la polémica citación de Neymar y la necesidad de recuperar protagonismo en lo más alto de la escena, arrancaron ganando ante los centroamericanos con un golazo de Vinicius, pero tras un tiro libre que se desvió en la barrera llegó el empate visitante. A partir de ahí, todo fue para los locales, que impusieron toda su jerarquía contra una selección de nivel menor y se quedaron con la victoria.

Ahora, la Verdeamarela recibirá la visita de Egipto (el sábado a las 19 horas), en el último encuentro previo a su presentación en el certamen FIFA.

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Vale mencionar que Neymar no estuvo disponible ante Panamá y tampoco podrá hacerlo contra los africanos, pero las especulaciones indican que llegaría al duelo con Marruecos por la primera fecha de la fase de grupos.

Termina el Brasil-Panamá. Los panameños hacen fila para foto con Ney. Como lo haríamos todos %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/sCihr4kBLX — Juez Central (@Juezcentral) May 31, 2026

Brasil llegará a la próxima Copa del Mundo con el peso de su historia sobre los hombros y los pergaminos de su DT, que fue contratado para devolver a la Canarinha a los primeros planos, la que lo llevó a ostentar cinco títulos (el último fue en Corea-Japón 2002).