La enfermería de la Selección Argentina: cómo están los lesionados a pocos días del debut en el Mundial 2026

Con solo once días por delante para el debut frente a Argelia en el Mundial 2026, la Selección Argentina llegó este domingo a Kansas para comenzar la última etapa de preparación antes de la defensa del título.

El plantel de Lionel Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos -el 6 de junio ante Honduras y el 9 frente a Islandia-, aunque la gran preocupación no pasa solamente por lo futbolístico, sino que el estado físico de varios jugadores tiene en vilo al cuerpo técnico.

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Así llegó parte de la delegación argentina a Kansas City, donde la Selección que comanda Scaloni hará base durante el Mundial.



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La situación se agravó en las últimas horas con la lesión de Leandro Paredes. El mediocampista sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho tras el encuentro entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores y quedó descartado para los amistosos previos al Mundial. Su caso se sumó a una lista extensa de futbolistas que llegan "tocados" a la Copa del Mundo, un escenario que obliga a Scaloni a administrar cargas y evitar riesgos innecesarios.

La Selección Argentina ya llegó a Estados Unidos y se instaló en Kansas City

La principal alarma, naturalmente, gira alrededor de Lionel Messi. El capitán hizo encender las alarmas cuando el pasado fin de semana pidió el cambio con Inter Miami por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Los estudios posteriores descartaron una lesión grave y diagnosticaron una sobrecarga asociada a fatiga muscular, aunque igualmente Scaloni no pensaría arriesgarlo en los amistosos para priorizar su recuperación de cara al debut frente a Argelia.

En la defensa también aparecen varios focos de atención. Cristian Romero continúa recuperándose del esguince ligamentario sufrido en abril jugando para Tottenham y todavía no está garantizada su presencia desde el arranque en el debut mundialista.

La dura goleada que sufrió un rival de la Selección Argentina en un amistoso en la previa del Mundial

Por su parte, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina atraviesan distintos grados de desgarro en la pierna izquierda. El caso del lateral de River genera más preocupación porque su lesión es de grado 2 y tal vez no llegue al debut, mientras que el jugador del Atlético Madrid no tendría complicaciones para el inicio.

El panorama tampoco está tranquilo en otros sectores del campo. Pensando en el arco, vale recordar que Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en un dedo durante la final de la Europa League con Aston Villa, aunque no necesitará operación y estaría disponible para el Mundial.

En cuanto a las variantes en ataque, Nicolás González arrastra un desgarro desde fines de abril y será seguido muy de cerca durante toda la preparación. Un caso similar al de Nico Paz, que presenta una pequeña fisura en la rodilla izquierda que obliga a monitorear su evolución día a día.

Dentro de los casos menos preocupantes aparecen Julián Álvarez y Thiago Almada. El delantero sufrió un esguince leve de tobillo durante la Champions League, pero llegaría sin inconvenientes al estreno en la Copa del Mundo. El ex Vélez, en cambio, solamente tiene una sobrecarga muscular producto del desgaste acumulado de la temporada europea.











