La dura goleada que sufrió un rival de la Selección Argentina en un amistoso en la previa del Mundial

A tan solo pocos días del comienzo del Mundial 2026, un rival de la Selección Argentina sufrió una goleada en un amistoso: Jordania perdió 4-1 ante Suiza en la última fecha FIFA antes del comienzo de la cita mundialista.

La selección europea fue local en el Kybunpark, propiedad del FC St. Gallen 1879, y no tuvo piedad ante Jordania, que jugará su primer mundial: Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht fueron los autores de los goles de Suiza.

Por parte de los asiáticos, el gol del descuento fue de Odeh Al-Fakhouri, delantero del Pyramids FC, de la primera división del fútbol de Egipto. El parado táctico fue un 5-4-1 elegido por su DT, Jamal Sellami.

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Jordania llegará al Campeonato del Mundo con la lógica etiqueta de debutante, pero dentro de ese equipo que jugará por primera vez la Copa del Mundo hay un nombre que concentra casi toda la atención.

Se trata de Mousa Al-Tamari, el futbolista sobre el que se apoyan buena parte de las ilusiones del conjunto asiático y al que, desde hace años, arrastra un apodo que inevitablemente despierta curiosidad: el "Messi jordano".

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Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 el 27 de junio a las 23 horas de Argentina. Será en el AT&T Stadium, en Dallas.