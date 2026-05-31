UNA BUEN DÍA
Los Pumas 7´s le ganaron a Fiji y se quedaron con el tercer puesto en el Seven de Valladolid
Los Pumas 7´s derrotaron a Fiji por el Seven de Valladolid y lograron sumar otra medalla de bronce.
Los Pumas 7´s lograron subirse al podio en Seven de Valladolid, tras derrotar por 28 a 17 a Fiji y se colgaron la medalla de bronce en una jornada emocionante del SVNS World Championship.
Gracias a esta performance el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora tiene aún chances matemáticas de pelear por la cima de la temporada 2025/26.
El seleccionado argentino suma 34 puntos y continúa en segundo lugar de la clasificación general antes del fin de semana en Bordeaux
La derrota ante los Springbok Sevens había frenado el sueño de alcanzar una nueva final y un fin de semana perfecto.
Cuándo vuelven a jugar Los Pumas 7´s en Seven de Bordeau
La última etapa del SVNS World Championship tendrá lugar en Bordeaux, Francia entre el 5 y 7 de junio.