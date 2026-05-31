Los Pumas 7´s le ganaron a Fiji y se quedaron con el tercer puesto en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7´s lograron subirse al podio en Seven de Valladolid, tras derrotar por 28 a 17 a Fiji y se colgaron la medalla de bronce en una jornada emocionante del SVNS World Championship.

Gracias a esta performance el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora tiene aún chances matemáticas de pelear por la cima de la temporada 2025/26.

¡Imágenes de bronce! Postales de nuestro encuentro ante Fiji %uD83E%uDD49 pic.twitter.com/7EXqIxT1TB — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 31, 2026

El seleccionado argentino suma 34 puntos y continúa en segundo lugar de la clasificación general antes del fin de semana en Bordeaux

La derrota ante los Springbok Sevens había frenado el sueño de alcanzar una nueva final y un fin de semana perfecto.

Cuándo vuelven a jugar Los Pumas 7´s en Seven de Bordeau







La última etapa del SVNS World Championship tendrá lugar en Bordeaux, Francia entre el 5 y 7 de junio.