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UNA BUEN DÍA

Los Pumas 7´s le ganaron a Fiji y se quedaron con el tercer puesto en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7´s derrotaron a Fiji por el Seven de Valladolid y lograron sumar otra medalla de bronce.

Juan Riera
Juan Riera
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Los Pumas 7´s lograron subirse al podio en Seven de Valladolid, tras derrotar por 28 a 17 a Fiji y se colgaron la medalla de bronce en una jornada emocionante del SVNS World Championship.

Gracias a esta performance el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora tiene aún chances matemáticas de pelear por la cima de la temporada 2025/26.

El seleccionado argentino suma 34 puntos y continúa en segundo lugar de la clasificación general antes del fin de semana en Bordeaux

La derrota ante los Springbok Sevens había frenado el sueño de alcanzar una nueva final y un fin de semana perfecto.

Cuándo vuelven a jugar Los Pumas 7´s en Seven de Bordeau



La última etapa del SVNS World Championship tendrá lugar en Bordeaux, Francia entre el 5 y 7 de junio.
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