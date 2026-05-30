Atención, Boca: O'Higgins ya piensa en el cruce por la Copa Sudamericana y le hará un pedido especial a Conmebol

Esta semana, el cuadro de la Copa Sudamericana 2026 quedó confirmado y Boca tendrá que medirse frente a O'Higgins por los 16avos de final.

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Luego de que se conozca la noticia , el club chileno comenzó a moverse y prometió hacer gestiones en Conmebol relacionadas con un aspecto importante de la serie contra el Xeneize.

Tal como adelantó uno de los dirigentes, la institución solicitará jugar como local en su cancha, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos para esta instancia en cuanto a la capacidad.

En total, el Estadio Teniente de Rancagua tiene lugar para 14 mil espectadores, pero el mínimo que exige el ente continental son 20 mil.

"Queremos ser locales en El Teniente porque es nuestra casa. Se puede hacer una excepción en la siguiente fase, depende de Conmebol", expresó Matías Ahumada, integrante de la comisión directiva.

Sin embargo, en caso de que el partido no tenga lugar allí, la opción que parece más viable para albergarlo es el Estadio Nacional de Santiago.

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Claro que todavía hay tiempo para que haya una resolución, ya que las hostilidades arrancarán recién a partir del 21 de julio.