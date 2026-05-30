Chelsea se burló de Arsenal tras perder la final de la Champions League ante PSG

Este sábado, Arsenal cayó en la gran final de la Champions League frente a PSG y volvió a quedarse a las puertas de la gloria .

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Debido a la caída en desgracia de los Gunners, en Londres no faltaron las cargadas y Chelsea compartió una picante publicación a través de sus redes sociales.

Tanto es así que, después del encuentro en Budapest, los Blues se burlaron del equipo de Mikel Arteta con una invitación para visitar su sala de trofeos, donde tiene dos Orejonas y también el Mundial de Clubes que conquistó en 2025 tras derrotar al elenco parisino.

"Ven y visita la casa de los trofeos en Londres. Reserva tu tour en Stamford Bridge", escribió la institución en la que militan Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

Come and visit London's Home of Trophies. %uD83C%uDFC6



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

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Con la derrota, Arsenal perdió la oportunidad de alzar la prestigiosa copa por segunda vez, mientras que Chelsea continúa siendo el único equipo de la capital inglesa en ganarla gracias a sus triunfos en 2012 y 2021.