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Chelsea se burló de Arsenal tras perder la final de la Champions League ante PSG

Mediante un posteo en redes sociales, Chelsea chicaneó al Arsenal luego de no poder ganarle la final de la Champions League a PSG.

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Este sábado, Arsenal cayó en la gran final de la Champions League frente a PSG y volvió a quedarse a las puertas de la gloria.

Ousmane Dembélé igualó un particular récord de Lionel Messi y Diego Milito en la final de la Champions League

Debido a la caída en desgracia de los Gunners, en Londres no faltaron las cargadas y Chelsea compartió una picante publicación a través de sus redes sociales.

Tanto es así que, después del encuentro en Budapest, los Blues se burlaron del equipo de Mikel Arteta con una invitación para visitar su sala de trofeos, donde tiene dos Orejonas y también el Mundial de Clubes que conquistó en 2025 tras derrotar al elenco parisino.

"Ven y visita la casa de los trofeos en Londres. Reserva tu tour en Stamford Bridge", escribió la institución en la que militan Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

Marcelo Culotta ganó las elecciones y es el nuevo presidente de San Lorenzo

Con la derrota, Arsenal perdió la oportunidad de alzar la prestigiosa copa por segunda vez, mientras que Chelsea continúa siendo el único equipo de la capital inglesa en ganarla gracias a sus triunfos en 2012 y 2021.

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