Ousmane Dembélé igualó un particular récord de Lionel Messi y Diego Milito en la final de la Champions League

Tras un partido parejo, PSG derrotó por penales al Arsenal y se consagró bicampeón de la Champions League.

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Así, el elenco parisino ratificó su dominio en Europa y rompió varios récords. Sin embargo, hay uno muy particular que involucra a dos argentinos.

El gran protagonista es Ousmane Dembélé, quien gracias a su gol de penal en el tiempo reglamentario, anotó en todas las instancias del certamen y emuló una marca de Diego Milito y Lionel Messi.

Por un lado, en aquella inolvidable campaña de 2010 que culminó con el Inter en la cima del continente, el Príncipe festejó una vez en fase de grupos, una en octavos de final, una en cuartos de final, una en semifinales y dos veces en la definición.

Pero lo de Leo fue aún más monstruoso en la temporada 2011 con Barcelona: cosechó seis goles en fase de grupos, dos en octavos, uno en cuartos, dos en semis y uno en el choque decisivo contra Manchester United.

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Además, en esa lista a la que se sumó el delantero galo, también aparecen Cristiano Ronaldo, que firmó 17 tantos en 2014 con Real Madrid, y Sadio Mané, quien pese a sus 10 festejos con Liverpool en 2018, fue subcampeón.